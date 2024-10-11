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陳泳希才剛入圍金鐘獎　遭抓包「在外有小三」正宮氣炸

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手陳泳希今年為電視劇《愛愛內含光》獻唱五首主題曲與插曲正式出道，並以〈相濡以沫〉入圍第59屆金鐘獎「戲劇類節目原創歌曲獎」，她也即將推出首張正規專輯《當我不敢說》，因她在出道前歷經了漫長的掙扎與等待，這段磨練的路程讓她成長許多，因此將人生第一張正規專輯取名為「當我不敢說」，紀念也告別那個自我懷疑的日子。

▲▼陳泳希〈L!KE〉。（圖／華研提供）

▲陳泳希替《愛愛內含光》獻唱歌曲〈相濡以沫〉入圍本屆金鐘獎。（圖／華研提供）

她認為自己很幸運能在今年帶來全新、屬於個人的作品，更透過這張專輯和喜歡的製作人、音樂人們合作，陳泳希透露，專輯裡面的歌曲都兼具流行和她自己腦中的怪聲音，很開心能把所有想法灌注在作品裡，她自信說道：「聽到的人絕對會驚喜，絕對會認為自己挖到寶。」

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新歌〈L!KE〉以低頻極簡的電子音色，配上描繪社群眾生大開腦洞的歌詞，反映了現代人沈溺在社群媒體或網路梗圖的現象，並分享了自身的經驗：「我自己很常一滑手機就是兩三個小時，該做的事情就會被耽誤，隨之而來的是事情沒做完的壓力，事情就會越變越糟。」因此她也帶著諷刺自己的心情去錄製這首歌。

▲▼陳泳希〈L!KE〉。（圖／華研提供）

▲▼陳泳希的愛犬及〈L!KE〉MV中的大麥町演員犬。（圖／華研提供）

▲▼陳泳希〈L!KE〉。（圖／華研提供）

在拍攝MV時，導演請了一位DJ，讓陳泳希與舞群們在現場瘋狂熱舞，她笑說：「原本覺得有點冷，後來跳到大爆汗，也把當時的錄音壓力甩光光，很舒壓！」除了舞群之外，還有一隻大麥町狗加入拍攝，本身有養兩隻狗的她，原本大力推薦自己的愛犬來當演員，但導演說牠們太黑了，拍起來像影子而被打槍，回家還被愛犬抓包在外面有「小三狗」，令她十分無奈，「我跟大麥町的互動比較少一些，但我家的兩隻狗還是聞到了，好幾天都用白眼瞪我、不理我。」

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