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獨家／最帥營運長是他！　霸氣「砸上百萬買車」專寵愛犬：怕牠孤單

記者蔡琛儀／專訪

被封為「最帥營運長」封號的陳雋希（Vic）和丫頭詹子晴、網紅CEO森田攜手打造電商平台，創下上億營收，他坐擁3台特斯拉電動車，分別是要價170多萬的Model 3、420萬元的Model X Plaid及240幾萬的Model Y，總價高達近800萬元，超寵愛狗女兒Woody的他，在Model 3的副駕駛座還擺了一個狗窩，是狗女兒的專屬座位，「我怕牠在後面孤單，我焦慮時也會捏捏牠的腳掌。」也會邊開車邊跟狗狗聊天。

▲最帥營運長Vic 陳雋希特斯拉收藏專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲被封為「最帥營運長」的Vic（陳雋希）分享自己收藏的特斯拉。（圖／記者林敬旻攝）

目前單身的Vic被問到若之後有另一半，會不會把愛犬位子讓出給對方？Vic鎮定說：「狗狗的位子就會變成她的腳。」意指就算之後另一半坐副駕，愛犬還是要跟著一起坐，不會因此移駕到後座。Vic雖然對車子有潔癖，每2、3週就整理一次車子，車上沒有香氛，也不准乘客在車上吃東西，但對於愛犬相當寵溺，就算狗狗在外踩髒直接上車也沒關係。

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▲最帥營運長Vic 陳雋希特斯拉收藏專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲Vic為愛犬在車上準備專屬座位。（圖／記者林敬旻攝）

此外，Vic偶爾也會用Model Y載運公司的貨品，他看中這台車擁有頗大的收納空間，還有全景天窗；至於最昂貴的Model X Plaid則擁有超酷的車門，打開來彷彿像翅膀一樣展翼，車內走道空間也很大，後座的人還能自己調整冷氣、放音樂、玩遊戲。

而特斯拉還有「寵物模式」，讓他可以安心把狗狗暫時留在車上，調好溫控，面板上還會有提醒字眼，讓車外的人不會誤以為是狗狗被困在車內。

▲最帥營運長Vic 陳雋希特斯拉收藏專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲Vic看中車子的收納空間大，連車頭都有置物櫃。（圖／記者林敬旻攝）

他也談到，之所以對特斯拉情有獨鍾，除了安全考量，也喜愛特斯拉的極簡設計和多功能，他的3台車全都在剛上市時就買進，買在價格最高點，粗估3台車目前市值與剛購入的價格，價差超過100萬元，雖然被虧是「韭菜」，但他笑說：「就忍不住，早買早享受。」而他也預計要再入手新的特斯拉車。

▲最帥營運長Vic 陳雋希特斯拉收藏專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼Vic自嘲每次車子都買在價格最高點，儼然是「韭菜」。（圖／記者林敬旻攝）

▲最帥營運長Vic 陳雋希特斯拉收藏專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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