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揭開泰國歷史血腥的一頁！《鬼影》男星釋放百年戰俘　恐怖業障襲來

記者蕭采薇／綜合報導

在泰國嚇破千萬票房的恐怖電影《鬼禁地》，由《鬼影》泰國影帝阿南達艾華靈漢主演。故事描述一位喪偶的佛教徒男子帶著女兒搬進穆斯林社區開始新生活，卻意外釋放了破舊房屋裡被封印了200年的「妖靈」，並陸續發生令人毛骨悚然的奇怪現象，無計可施的他只能尋求穆斯林巫醫協助。

▲《鬼禁地》，由《鬼影》泰國影帝阿南達艾華靈漢主演。（圖／車庫提供）

▲《鬼禁地》由阿南達艾華靈漢（右），搭檔BNK48前成員詹尼斯奧普拉塞特（左）。（圖／車庫提供）

故事發生的農卓縣在卻克里王朝時期，有許多北大年國的馬來人被俘虜至此地挖運河，這些戰俘與奴隸就成了農卓縣的第一批居民。《鬼禁地》建立在這樣的背景上，男主角搬進現代的農卓縣社區，除了要面對周遭截然不同的信仰與文化，還意外釋放了被封印在房屋下的百年戰俘妖靈，屋內開始出現詭異動靜、牆上浮現瘦長人影，男主角甚至還拿刀剜自己的肉，令女兒驚駭不已。

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▲《鬼禁地》，由《鬼影》泰國影帝阿南達艾華靈漢主演。（圖／車庫提供）

▲《鬼禁地》故事中，尋求穆斯林巫醫協助。（圖／車庫提供）

以《鬼影》一炮而紅的泰國男星阿南達艾華靈漢有著一雙深邃眼睛，泰澳混血的基因顯現在他俊俏外貌上，更曾憑《生日快樂》與《永恆》兩度榮獲泰國電影金天鵝獎影帝殊榮，可謂才貌雙全代表人物。這次於《鬼禁地》中阿南達飾演一位飽受回憶與愧疚折磨的鰥夫，和以往的形象有所不同，對此他表示：「我從前飾演許多硬漢角色，挺身戰鬥、保護別人幾乎變成我下意識的反射動作，這次我必須時刻提醒自己不是那種角色。」

▲《鬼禁地》，由《鬼影》泰國影帝阿南達艾華靈漢主演。（圖／車庫提供）

▲BNK48前成員詹尼斯奧普拉塞特，演出主角女兒。（圖／車庫提供）

除了演員外，場景也在《鬼禁地》裡擔任要角，劇組不只深入位於泰國邊界陶公府，有著原始林相的「東協亞馬遜」哈拉巴拉野生保護區（Hala Bala Wildlife Sanctuary）拍攝，就連室內場景都不馬虎。如同劇中台詞所示：「房子有能量，沒了人也能活著。」空間在本片中具有重大意義。但要想找到能準確傳遞陰森氣氛、像是有生命的建物並不容易，劇組最終選擇了一棟擁有150年歷史的古宅「綠屋」作為拍攝場地。

▲《鬼禁地》，由《鬼影》泰國影帝阿南達艾華靈漢主演。（圖／車庫提供）

▲《鬼禁地》意外釋放了破舊房屋裡被封印了200年的「妖靈」。（圖／車庫提供）

「綠屋」建造於拉瑪五世朱拉隆功統治時期，以傳統特色融合西式風格建造，坐落於大城府郊區、後接運河，是當時的望族大宅，曾經接待泰皇下榻。後期年久失修、漸漸荒廢，各種傳說和靈異目擊事件不脛而走。近年已轉型為開放民眾參觀的博物館，連靈異愛情喜劇《哈囉！萌鬼屋》都來到此處取景，《鬼禁地》將於10月25日上映。

▲《鬼禁地》，由《鬼影》泰國影帝阿南達艾華靈漢主演。（圖／車庫提供）

▲《鬼禁地》由《鬼影》泰國影帝阿南達艾華靈漢主演。（圖／車庫提供）

 

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