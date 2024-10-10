ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《終極》女神公開老公身份「法國出生」　香港教堂浪漫求婚有含義

記者黃庠棻／台北報導

台灣偶像劇「終極系列」是許多七、八年級生的青春回憶，其中角色「蔡雲寒（金剛姐姐）」蔡函岑在10日國慶日這一天宣布結婚喜訊，在個人社群網站上曬出一張牽手照，寫下「是的，我要結婚了」，並附上一朵玫瑰花的表情符號，照片上可以看得出她的手指戴著閃亮鑽戒，跟另一半的手腕上有明顯的銀色對鍊。

▲蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

▲蔡函岑宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

稍早，蔡函岑透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，透露另一半是圈外人，小倆口的年紀差不多都是38歲，認識大概一年多就決定步入婚姻，婚禮預計在明年2月在香港舉行，且會結完婚才去登記。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

▲蔡函岑宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

不僅如此，蔡函岑也公開一張與另一半的照片，雖然對方僅露出背影，但雙方臉貼臉，看得出感情非常好，她更大方透露伴侶在法國出生，目前在香港做生意，甜蜜說道「他在香港救恩堂跟我求婚，因為那是他認識耶穌決定受洗的地方，剛好那間教堂也是在我生日12月24日時建成的。」

▲蔡函岑。（圖／蔡函岑經紀人提供）

▲蔡函岑公開老公背影。（圖／蔡函岑經紀人提供）

此外，蔡函岑先前常常登上綜藝節目分享生活，她透露結婚後想要跟另一半飛出國，更希望能夠「跟他回法國看看」，結婚一年後再計劃要不要懷孕生小孩。

▲蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

▲蔡函岑宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高雄排毒店「人生就是進進出出」男女連結ing被逮　錯愕穿褲畫面曝

推薦閱讀

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多一位女兒傻瓜

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多一位女兒傻瓜

正宮腦溢血亡！名醫爆外遇營養師11年　網掀「2年前並肩上節目」痛批人渣

正宮腦溢血亡！名醫爆外遇營養師11年　網掀「2年前並肩上節目」痛批人渣

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民妹妹接連送走3家人！爸罹血癌、哥肺衰竭早逝　媽媽曾罹淋巴癌

汪建民妹妹接連送走3家人！爸罹血癌、哥肺衰竭早逝　媽媽曾罹淋巴癌

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

范琪斐前夫辦離婚哭了！她堅持回收「2定情物」：不想他轉送給新女友

范琪斐前夫辦離婚哭了！她堅持回收「2定情物」：不想他轉送給新女友

恭喜！「醫界王陽明」賴弘國老婆順利生下女兒　升格4口之家

恭喜！「醫界王陽明」賴弘國老婆順利生下女兒　升格4口之家

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多一位女兒傻瓜

正宮腦溢血亡！名醫爆外遇營養師11年　網掀「2年前並肩上節目」痛批人渣

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民妹妹接連送走3家人！爸罹血癌、哥肺衰竭早逝　媽媽曾罹淋巴癌

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

范琪斐前夫辦離婚哭了！她堅持回收「2定情物」：不想他轉送給新女友

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蔡函岑

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 八點檔主題曲女王私下面曝光！　粉絲一句話...她直接送肉粽到府
  2. 《黑白大廚》3道爆紅料理食譜大公開！　「超商7食材」就能復刻
  3. 拍廣告一句「爸爸買給你」爆紅　他喜獲免費婚紗嚇壞：還沒求婚耶
  4. 徐新洋首開嗓錄公益單曲　老婆喊卡自認比乃哥好
  5. 吳霏甜帶艾薇6歲愛犬做寵物溝通　聽一句話超感動！
  6. 台YTR「0隱瞞性向」媽氣到發火：帶你去看醫生！那那大師應對EQ超高
  7. 《終極》女神公開老公身份「法國出生」　香港教堂浪漫求婚有含義
  8. 「台男主持只有曾國城脾氣最好」釣出蔡尚樺！揭他私下2不原則：很暖
  9. 丁海寅拍《漂亮姐姐》爆紅不幸福⋯　罹患恐慌症「害怕見到人」
  10. 西班牙正妹發文「中華民國國慶日快樂」　曬國旗：謝謝美麗的台灣

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366