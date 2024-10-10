《終極》女神公開老公身份「法國出生」　香港教堂浪漫求婚有含義

記者黃庠棻／台北報導

台灣偶像劇「終極系列」是許多七、八年級生的青春回憶，其中角色「蔡雲寒（金剛姐姐）」蔡函岑在10日國慶日這一天宣布結婚喜訊，在個人社群網站上曬出一張牽手照，寫下「是的，我要結婚了」，並附上一朵玫瑰花的表情符號，照片上可以看得出她的手指戴著閃亮鑽戒，跟另一半的手腕上有明顯的銀色對鍊。

▲蔡函岑宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

稍早，蔡函岑透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，透露另一半是圈外人，小倆口的年紀差不多都是38歲，認識大概一年多就決定步入婚姻，婚禮預計在明年2月在香港舉行，且會結完婚才去登記。

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▲蔡函岑宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

不僅如此，蔡函岑也公開一張與另一半的照片，雖然對方僅露出背影，但雙方臉貼臉，看得出感情非常好，她更大方透露伴侶在法國出生，目前在香港做生意，甜蜜說道「他在香港救恩堂跟我求婚，因為那是他認識耶穌決定受洗的地方，剛好那間教堂也是在我生日12月24日時建成的。」

▲蔡函岑公開老公背影。（圖／蔡函岑經紀人提供）

此外，蔡函岑先前常常登上綜藝節目分享生活，她透露結婚後想要跟另一半飛出國，更希望能夠「跟他回法國看看」，結婚一年後再計劃要不要懷孕生小孩。

▲蔡函岑宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）