才宣布老婆懷第二胎　周興哲又宣布重大喜訊

記者蔡琛儀／台北報導

周興哲日前宣布老婆趙岱新懷了第二胎，又即將於年底推出新專輯，日前為劉德華主演的電影《危機航線》創作片尾曲〈明天我在你身邊〉，可說是喜事頻傳，今年是他出道10週年，他也宣布與台灣華納音樂達成戰略聯盟，共同為邁向國際新版圖打拼，而他接下來也將陸續發行新歌，直到年底新專輯發行。

▲周興哲宣布與台灣華納合作。（圖／星空飛騰提供）



此外， 周興哲在即將上映的大片《危機航線》裡飾演見義勇為的空少，為心愛的人擋子彈，他在開鏡前也接受為期四周的空服員訓練，體驗了三種在不同層度亂流下的飛行，讓他那陣子非常害怕搭飛機。上週颱風來襲，他搭機至武漢參加音樂節，全機乘客無不驚恐，但周興哲處變不驚，相信機長會帶領大家度過難關，也肯定機上空服員的鎮定處理，平安落地後他不忘安慰餘悸猶存的同事們。



而周興哲也接棒張學友、陳奕迅和周杰倫等天王，前往印尼舉辦萬人大型個唱，又因破億神曲〈以後別做朋友〉，在東京舉辦的「太鼓達人」年度國際賽中爆紅，而在日本廣受人知，演藝事業越走越旺。目前演唱會場次已在全球累積近50場，場次排到2025，接下來還將到巴黎、倫敦，並返場雪梨、墨爾本。