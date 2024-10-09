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陸劇男神一人分飾兩角！　全程蒙面「只露出眼睛」演技驚呆影迷

記者黃庠棻／台北報導

全新古裝武俠陸劇《流水迢迢》改編自同名小說，劇情講述月落城少城主「蕭無瑕（任嘉倫 飾）」化名為「衛昭」，潛伏梁國多年、忍辱背負，為查明家族被害真相，他化身蒙面人，試圖擄走當年案件中的唯一活口，但他精心佈置的計劃卻被突然出現的少女「江慈（李蘭迪飾）」破壞，重傷的江慈被急於找出蒙面人的「裴琰（徐正溪飾）」所救，三人因此結下不解之緣。

▲《流水迢迢》任嘉倫、李蘭迪。（圖／愛爾達提供）

▲《流水迢迢》由任嘉倫、李蘭迪主演。（圖／愛爾達提供）

古裝男神任嘉倫在《流水迢迢》一人分飾「衛昭」和「蕭無瑕」兩角，其中「衛昭」的人物設定和《錦衣之下》的「陸繹」相似，當被問到兩個角色的區別時，任嘉倫表示「陸大人會更狠一些，但也不是說陸繹心不善，是兩人相比之下，衛昭一心想為父親沈冤昭雪，只是想查明真相、與族人相認，看似凶狠實則內心很善良。」

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▲《流水迢迢》任嘉倫、李蘭迪。（圖／愛爾達提供）

▲《流水迢迢》由任嘉倫、李蘭迪主演。（圖／愛爾達提供）

而另一個角色「蕭無瑕」作為「蒙面人」在劇中造型大多時候都帶著面具，這也讓本就以「眼神戲」出名的任嘉倫演技再次被受肯定，他謙虛地表示「只要你融入在角色裡，明白他背後的故事，就會知道（蕭無瑕）在他人面前呈現的狀態都是偽裝，所以我在扮演他的時候，其實很享受那份偽裝感，應該也是因為這樣，所以自然而然就出現了觀眾們喜歡的眼神」。

▲《流水迢迢》任嘉倫、李蘭迪。（圖／愛爾達提供）

▲《流水迢迢》由任嘉倫、李蘭迪主演。（圖／愛爾達提供）

《流水迢迢》是任嘉倫和李蘭迪首次在戲劇上合作，兩人不論戲裡、戲外的互動都相當自然，讓不少粉絲大讚「不愧是百搭體質」，被問到和彼此合作後的心得時，任嘉倫說「其實我們在戲中有很多心理活動，都是一環扣一環的節奏，如果沒有深厚的表演功底，很難完成這些工作，她在表演過程中不論是反應還是情緒，都給得相當漂亮，很幸運能遇到了一個好的對手、一個好的隊友。」

▲《流水迢迢》任嘉倫、李蘭迪。（圖／愛爾達提供）

▲《流水迢迢》。（圖／愛爾達提供）

李蘭迪則說「任嘉倫的反差很大，一開始對他的了解是他演了很多BE的戲，感覺他是自帶破碎感的男主；但見面後我就幫他取了一個『雪寶』的外號，他本人真的太像那個動畫角色了，他又會耍寶、又很幽默，經常還有一些奇奇怪怪的小動作！」。

▲《流水迢迢》任嘉倫、李蘭迪。（圖／愛爾達提供）

▲《流水迢迢》。（圖／愛爾達提供）

「甜妹代名詞」李蘭迪這次在《流水迢迢》一改形象挑戰外放、行為大喇喇的「江慈」，回憶起接下這個角色的契機，她說「這是我第一次演『這麼有攻擊性』的角色，大家都說她是野草型女主，我也覺得她很有蓬勃向上的生命力，有時候我演一些情緒比較激動的戲，還會有點發低燒，其實演這種戲也蠻爽的，可以透過角色來抒發情緒。」

▲《流水迢迢》任嘉倫、李蘭迪。（圖／愛爾達提供）

▲《流水迢迢》。（圖／愛爾達提供）

另外，李蘭迪在劇中有一場要打任嘉倫巴掌的戲，她笑說其實本來都不太敢用力，但不論是導演和任嘉倫都說「沒事，就是要用力打才拍得出來」，所以她就用力揮了一下，只是後來那場戲兩人都要淋水，所以拍攝現場就變成小學生打水戰。《流水迢迢》10月11日MOD影劇館+、Hami Video全劇上架。

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流水迢迢, 任嘉倫, 李蘭迪

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