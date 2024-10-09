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料理界宋仲基！《黑白大廚》三星的4件事　親回應「輕視白鐘元」爭議

記者張筱涵／綜合報導

《黑白大廚：料理階級大戰》可說是近期討論熱度最高的綜藝節目，連帶掀起的人氣旋風叫人嘆為觀止，其中雖然未能獲得冠軍，但聲量很高的「三星（트리플 스타）」姜勝元（音譯）更是焦點，更因為帥氣外型獲稱「料理界宋仲基」。

為什麼叫三星（트리플 스타，Triple Star）？

姜勝元在料理界擁有豐富經歷，在《黑白大廚》自我介紹時，也曾提過自己待過3間獲得米其林3星的餐廳工作過，分別為Benu、Atelier Crenn和Mosu，也因為這樣叫做「三星」，待過3間米其林3星餐廳，而他和節目中的評審安成宰更曾是師徒。在離開Mosu後，姜勝元在狎鷗亭羅德奧站開法式餐廳Trid，2022、2023、2024年餐廳都曾獲得米其林指南。

▲▼姜勝元。（圖／翻攝自Instagram）

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▲姜勝元曾在3間米其林3星餐廳工作。（圖／翻攝自Instagram）

決定參加《黑白大廚》的契機？

姜勝元9日上電台受訪，坦承一開始接到邀約的時候，想法也跟一般網友們差不多，要是上節目反而出糗了怎麼辦，但去年外食經濟變差的關係，為了生計決定上節目希望能達到宣傳效果外，其實最大的原因是「熱情逝去」。他坦承已經當了很久的廚師，熱情也減少了許多，這次想透過《黑白大廚》展開新的挑戰，在豆腐對決時也深刻體會到料理的樂趣。

▲▼姜勝元。（圖／翻攝自YouTube）

▲姜勝元吐露參加《黑白大廚》的契機。（圖／翻攝自YouTube）

質疑白鐘元的評審資格？

姜勝元在第一回合對決中表示，白鐘元喜歡更直覺、大眾的口味，怕對方沒能完整理解自己的料理而因此遭到淘汰，這段發言當時就被說是在「輕視白鐘元」，引起廣泛的討論。

而姜勝元在6日受訪片段中唸到網友留言「他只是位，希望白鐘元能認可他的努力的GOAT」時，坦承自己的想法的確就是這樣，並沒有輕視的意圖。

▲▼姜勝元。（圖／翻攝自YouTube）

▲姜勝元澄清並沒有輕視白鐘元的意思。（圖／翻攝自YouTube）

33歲已婚，漫畫《將太的壽司》成夢想契機

姜勝元出生於1991年2月21日，今年33歲且已婚，MBTI為INFJ。在9日受訪期間提到，小學時期看了《將太的壽司》產生廚師夢，便開始去上料理教室，從此走上廚師路。

對料理非常有原則和堅持的姜勝元，在家都吃些什麼也是外界好奇的點。對此，姜勝元笑說自己回家後是不會下廚的，畢竟已經做了一整天的料理，就不會想再進廚房，就跟一般人一樣回到家就點外送，或是有時候不吃。雖然主業是做法式料理，但最近愛吃的是泡菜鍋、大醬鍋這類的韓食。

同場受訪的「烹飪狂人」尹南魯也表示認同：「相信當廚師的人都會很有共鳴，我們不太做『為了自己』的料理。」

▲姜勝元曾在3間米其林3星餐廳工作。（圖／翻攝自Instagram）

▲姜勝元看了漫畫《將太的壽司》萌生廚師夢。（圖／翻攝自Instagram）

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黑白大廚：料理階級大戰, 三星, 姜勝元

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