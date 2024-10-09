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朝聖《黑白大廚》Top8主廚餐廳！訂位價錢一次看　「最便宜只要95元」

記者田暐瑋／綜合報導

南韓料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》播出以來話題不斷，8日冠軍出爐，由29歲「拿坡里美味黑手黨」權聖晙主廚擊敗「白廚師隊」名廚愛德華李。而除了廚師們人氣暴漲，廚師們任職的餐廳也湧現排隊人潮，平均預約增加率148％，漲幅約1倍半，可說是一位難求，《ETtoday》整理了進入最後8強的黑白廚師們拿手料理及餐廳朝聖懶人包，快收藏起來追星去吧！

▲《黑白大廚》前八強。（圖／翻攝自Netflix）

▲《黑白大廚》前八強餐廳資訊。（圖／記者田暐瑋製表）

1.崔鉉碩최현석
 經歷：精緻餐飲30年經驗主廚、《黑白大廚》第8名
餐廳：쵸이닷CHOI.
拿手料理：義大利菜、精緻料理
餐點價位：9.8萬~19.8萬韓幣（2300~4700元新台幣）

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▲《黑白大廚》前八強。（圖／翻攝自Netflix）

▲崔鉉碩。（圖／翻攝自Netflix）

2.李愛德華에드워드 리（Edward Lee）
 經歷：《鐵人料理美國版8》冠軍、白宮國賓晚宴主廚、美國《料理奇才》和地獄廚神戈登一起擔任評委、《黑白大廚》亞軍
餐廳：610 Magnolia
拿手料理：美式料理、法式料理
餐點價位：55~65美金（1800~2100元新台幣）

▲《黑白大廚》前八強。（圖／翻攝自Netflix）

▲李愛德華。（圖／翻攝自Netflix）

3.鄭智善정지선
 經歷：韓國首位女性中式料理主廚、港式點心女王、《黑白大廚》第7名
餐廳：티엔미미
拿手料理：中式料理、港式料理
餐點價位：1萬~5萬韓幣（240~1200元新台幣）

▲《黑白大廚》前八強。（圖／翻攝自Netflix）

▲鄭智善。（圖／翻攝自Netflix）

4.蔣皓埈장호준
 經歷：被譽為日本料理之王、《黑白大廚》第5名
餐廳：네기라이브
拿手料理：日式料理
餐點價位：15萬~25萬韓幣（約3600~6000元新台幣）

▲《黑白大廚》前八強。（圖／翻攝自Netflix）

▲蔣皓埈。（圖／翻攝自Netflix）

5.三星-姜勝元강승원
 經歷：曾在3間米其林3星餐廳工作、《黑白大廚》第3名
餐廳：트리드trid
拿手料理：法式料理、精細刀工
餐點價位：12萬~20萬韓幣（約2900~4800元新台幣）

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲姜勝元。（圖／翻攝自Netflix）

6.拿坡里美味黑手黨-權聖晙권성준
 經歷：《黑白大廚》冠軍
餐廳：비아톨레도 파스타바Via Toledo Pasta Bar
拿手料理：義式料理
餐點價位：8.9萬韓幣（2100元新台幣）

▲《黑白大廚》前八強。（圖／翻攝自Netflix）

▲權聖晙。（圖／翻攝自Netflix）

7.料理狂人-尹南魯윤남노
經歷：曾參加《廚神當道韓國版4》
餐廳：디핀Deepin
拿手料理：西式料理
餐點價位：1~5萬韓幣（約240~1200元新台幣）

▲《黑白大廚》前八強。（圖／翻攝自Netflix）

▲尹南魯。（圖／翻攝自Netflix）

8.阿姨無菜單料理一號-金美玲김미령
 經歷：《黑白大廚》第6名
餐廳：즐거운술상愉快餐桌、안동집 손칼국시安東家
拿手料理：韓式料理、安東湯麵
즐거운술상餐點價位：5萬韓幣（約1200元新台幣）
안동집 손칼국시餐點價位：4000~1萬韓幣（約95~240元新台幣）

▲《黑白大廚》前八強。（圖／翻攝自Netflix）

▲金美玲。（圖／翻攝自Netflix）

據韓媒報導，黑湯匙大廚餐廳預約數增加最多的是有「拿坡里美味黑手黨」권성준、第二名是「隱藏天才」김태성、第三名是「三星」강승원、第四名是「肉類黑幫」데이비드 리、第五名是「料理狂人」尹南魯윤남노；而白湯匙大廚預約冠軍是崔康祿、亞軍是崔鉉碩、第三名是金度潤。

南韓餐廳預約網站CatchTable日前公布最受歡迎的黑白廚師餐廳數據，人氣搜索關鍵字排名第一的是由白廚師崔康祿的餐廳「네오」，緊隨其後的第二名是黑廚師「外送員大廚」임태훈的「도량（度量）」，第三名則是黑廚師「三星」강승원的「trid」，第四名是黑廚師「料理狂人」尹南魯的「Deepin」，第五名是白廚師崔鉉碩的「CHOI.」。

數據顯示，《黑白大廚》節目播出後，廚師經營的餐廳搜索量和預約數量顯著增加，搜尋次數比前1週增加了74倍，餐廳收藏數在同時期增加了1884％，顧客的關注顯著提升，不只如此，平均預約增加率也大幅增加，約為148％，而其中一位主廚的餐廳預約數上升率更來到4937.5％，相當驚人，但官方並未公布主廚名稱。

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