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難怪「不老男神」這麼帥！金城武父子舊照被翻出　五官遺傳神基因

金城武長相帥氣，至今仍是許多人的夢中情人。（翻攝微博）

▲金城武長相帥氣，至今仍是許多人的夢中情人。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

歲月似乎對「不老男神」金城武格外眷顧，即使年過半百，他的魅力依然不減。然而他的高顏值似乎是有跡可循，早前就有粉絲曝光了金城武與父親的對比照，父子倆的相似度之高令人驚嘆。金城武和爸爸年輕時十分相像！濃眉大眼、輪廓分明，這樣的基因優勢，也難怪金城武會如此帥氣。

1973年生於台灣的金城武，擁有台日混血血統，身高180公分。父親是日本琉球人，母親是台灣人。由於就讀日僑學校和美國學校，金城武的外語能力相當出色。外型俊朗的他早早被星探發掘，從拍攝廣告、音樂錄影帶開始了他的演藝生涯。

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粉絲翻出金城武與爸爸的舊照對比，發現父子五官輪廓十分相似。（翻攝微博）

▲粉絲翻出金城武與爸爸的舊照對比，發現父子五官輪廓十分相似。（翻攝微博）

金城武的帥氣讓無數粉絲為之瘋狂，大家都很想知道，這麼帥的男神，基因到底有多強大？有粉絲找到了金城武和爸爸的舊照對比，結果發現父子擁有許多相似之處，濃眉大眼、高挺的鼻樑，連笑起來的樣子都如出一轍，粉絲紛紛誇讚難怪金城武會這麼帥，原來是遺傳了爸爸的好基因啊！

金城武的媽媽雖然鮮少曝光，但從他的描述中，我們可以感受到母子深厚的情感。金城武曾提到媽媽是個傳統又溫暖的女性，將孩子和家庭放在第一位。在他年幼時與媽媽一起定居台北，而爸爸是嚴肅的生意人，經常往返於台日兩地，但隨著金城武的成長，父子關係越來越融洽，甚至像朋友一樣。

金城武長大後與父親像朋友一般相處，感情融洽。（翻攝微博）

▲金城武長大後與父親像朋友一般相處，感情融洽。（翻攝微博）

金城武和爸爸早年曾一起拍攝過公益廣告，兩人在片場互動十分幽默，金城武爸爸還用中文調侃兒子長得比自己高，「所以我罵他的時候，就叫他你坐一下！坐一下！」金城武聽了也忍不住笑出聲，鏡頭中父子倆相視而笑，畫面溫馨又逗趣。


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