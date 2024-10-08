唐綺陽錯愕汪建民病逝！　感嘆發聲：鐵頭一路好走

記者王靖淳／綜合報導

56歲藝人汪建民因在《台灣靈異事件》飾演警官「鐵頭」一角而廣為人知，不料卻於昨（7）日晚間離世，其妹妹今（8）日在臉書發文證實，噩耗曝光後令外界悲慟不已。為此，星座專家唐綺陽稍早也發聲坦言感到錯愕，同時也不捨表示：「鐵頭，一路好走，不再有病痛了。」

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▲汪建民（圖左）、唐綺陽。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

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唐綺陽表示，今天在錄影結束後，驚聞汪建民離世的消息，內心充滿錯愕。她在文中坦言，自己和大眾一樣震驚，回想前陣子還在電視上看到汪建民露面，當時對方表示腫瘤縮小，沒想到這麼突然就傳來噩耗。為此，她不禁感嘆：「人生如此無常。」

唐綺陽提到，目前正值天海冥形成小三角的時期，宿命感特別強烈，這讓她不禁多了些感慨。尤其天王星位於金牛座，更引發了大家對身體、金錢和存在價值的挑戰，讓人不得不面對這些現實的問題。為此，她提醒大家：「不能自恃健康就忽略警訊，累了也不要勉強。」

▲唐綺陽發文哀悼汪建民。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

唐綺陽呼籲大家務必要重視身體的訊號，不能掉以輕心，要好好照顧自己，珍惜當下。「我們都是凡人，餘生不長，都要好好活、好好珍惜。」最後，唐綺陽向汪建民致意，祝福對方一路好走，不再受病痛折磨，並在文末以「R.I.P.」結束這段深情的告別。