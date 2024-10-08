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越南影帝來台拍戲變胖！　標準中文喊「台灣最愛」張鈞甯無奈笑虧

記者黃庠棻／台北報導

國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor化外之醫》在本次釜山電影節上正式公開，男女主角張鈞甯、越南影帝連炳發均到場共襄盛舉，國際卡司、創新題材吸引大家的目光。該片做了不少創新的嘗試，除了挑戰了台灣從未嘗試過的故事類型，為了更貼近國際視野，更是台灣首部將完整英文劇名加入正式片名的影集。

▲《The Outlaw Doctor化外之醫》張鈞????、連炳發。（圖／瀚草文創提供）

▲張鈞甯、連炳發在《The Outlaw Doctor化外之醫》合作。（圖／瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor化外之醫》殺青近一年，張鈞甯和越南影帝連炳發在瀚草文創釜山國際發布會上再次碰面。劇中，張鈞甯和連炳發分別飾演的神經外科醫生和整形外科醫生，角色從對立到最後產生革命情感。在劇中嚴肅的兩人，私底下的相處卻是相當搞笑，會用中、英文彼此吐槽。遇到有人請連炳發秀中文，他就會從1數到10，逗樂大家。

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▲《The Outlaw Doctor化外之醫》張鈞????、連炳發。（圖／瀚草文創提供）

▲張鈞甯、連炳發在《The Outlaw Doctor化外之醫》合作。（圖／瀚草文創提供）

連炳發拍完戲，回越南後還是有持續在學中文，他說自己昨（7）、日本來要上中文課，但因為要來參加 《The Outlaw Doctor化外之醫》釜山記者會請假，張鈞甯立刻回他說「那是因為你有一個更好的中文老師在這裡啊！」

▲《The Outlaw Doctor化外之醫》張鈞????、連炳發。（圖／瀚草文創提供）

▲張鈞甯、連炳發在《The Outlaw Doctor化外之醫》合作。（圖／瀚草文創提供）

不僅如此，連炳發離鄉背井在台灣拍戲4個月，製作人擔心他吃不慣台灣食物，特別訂了越式料理給他吃，張鈞甯笑說「沒想到他超愛吃台灣便當，反而我很喜歡越南食物，我就幫他把所有東西吃光。」連炳發笑說自己在台灣拍戲期間內胖了好幾公斤，都是因為台灣便當，問他最喜歡吃的台灣食物，他立刻用標準國語回答「滷味！」張鈞甯繼續虧「他說的最標準的中文就是食物了！」

▲《The Outlaw Doctor化外之醫》張鈞????、連炳發。（圖／瀚草文創提供）

▲張鈞甯、連炳發在《The Outlaw Doctor化外之醫》合作。（圖／瀚草文創提供）

劇中，張鈞甯飾演神經外科醫生，因私下替腦性麻痺的兒子動手術而引發她在家庭、醫院中的各種麻煩。連炳發飾演的越南醫生則是因來台照顧工作受傷的母親，被迫隱身在街頭替逃逸移工看診來賺取龐大醫藥費，在此期間，他因協助救助病患，意外被捲入一起醫療糾紛，被指控為「密醫」展開逃亡，遊走在法律邊緣的兩人相遇後，從彼此對立到互相合作。

▲《The Outlaw Doctor化外之醫》張鈞????、連炳發。（圖／瀚草文創提供）

▲張鈞甯、連炳發在《The Outlaw Doctor化外之醫》合作。（圖／瀚草文創提供）

製作人湯昇榮表示「當初是想做出一些不一樣的作品，所以從犯罪類型去發想這部戲，劇中所有呈現的狀況都是在台灣這塊土地上發生，在我們田調以及製作過程中，不斷翻轉後發展成現在的內容，到底情理法中間，要怎麼去評判醫生救人的初衷。」

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張鈞甯, 連炳發, The Outlaw Doctor化外之醫

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