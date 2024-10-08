陷阱題無誤！峮峮玩遊戲脫口「精神攻擊」KID秒變臉走心

記者許逸群／綜合報導

藝人KID與峮峮日前主持《星光雲！RUN新聞》到日本出外景，今（8日）播出「走出京版」第三集。一行人除了吃遍大街小巷的美食，也到嵐山體驗人力車，享盡竹林美景，接著抵達河原町愜意的鴨川，KID與峮峮也玩起了「注音」遊戲，過程可說是笑料不斷！

▲《星光雲！RUN新聞》出走京阪。（圖／ETtoday）

KID與峮峮玩起「注音」遊戲，而題目是「可以形容對方的形容詞」，只見一開場第一題的「ㄜ」就逗得全場笑翻！一看到「ㄜ」時，峮峮直接脫口「噁心」，讓KID苦笑：「這不行！我剛剛也是想噁心，可是我講不出來，這就是人身攻擊。我剛剛已經要講了，可是我收回來！」還搞笑地要峮峮道歉。

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▲峮峮與KID體驗人力車。（圖／ETtoday）



接下來正式比賽，只見腦筋轉得快的峮峮幾乎一路碾壓，直到「ㄌ」出現，KID神來一筆說出「啦啦隊之光」，瞬間讓峮峮高興地心花怒放。搞笑的是，KID接著跟工作人員比賽，照樣被各種「精神攻擊」，包含「太吵了」、「叫什麼叫啊」，逗得全部人笑翻。不難看出，主持群與工作團隊感情相當好。

▲▼KID慘遭各種「精神攻擊」。（圖／ETtoday）

節目尾聲，KID也分享內心話：「當初講說，『RUN世界』真的是成真這件事，就是一個明智的選擇。雖然說我現在出外景，還是會想家人，但是必須老實講，我來大阪的第二天，有點似乎覺得太開心了，忘記關心老婆跟木木！」

▲KID笑稱出外景太開心竟然忘記關心家人。（圖／ETtoday）