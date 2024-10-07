振永確定來台拍愛情電影！勤練中文「劇本看5次哭5次」女主角是她

記者黃庠棻／台北報導

瀚草文創今（7）日在釜山國際發布會上人潮爆棚，台上更是星光熠熠，除了已殺青的犯罪醫療影集《化外之醫》男女主角張鈞甯、越南影帝連炳發。現場更宣布將由韓星振永與李沐搭檔出演愛情電影《那張照片裡的我們》。

▲振永、李沐搭擋演出新電影。（圖／瀚草文創提供）

董事長湯昇榮在發表會上介紹瀚草文創即將推出的國際合作影視內容，包括由李沐和振永主演的愛情電影《那張照片裡的我們》（暫譯）、張鈞甯和連炳發主演的犯罪劇情影集《化外之醫》、驚悚電影《黃衣小飛俠》、由金獎製作人麻怡婷主導的BL電影《直到你不再需要我的喜歡》、日本作家東山彰良老師暢銷小說改編的懸疑影集《我殺的人與殺我的人》、連奕琦、萩原健太郎雙導演共同執導的台日歷史時代影集《琥珀：黑夜的叛徒》（暫譯）、美食實境節目《前進米其林》，以及代理海外發行大型台韓男團綜藝節目《Scool》等多元跨界內容。

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▲振永、李沐搭擋演出新電影。（圖／瀚草文創提供）

振永這次接下《那張照片裡的我們》男主角，他說「這是我第一次參與台灣作品的演出，一看到劇本就向經紀公司表示，我一定要爭取這次的合作機會，劇本看了5次哭了5次」而振永和李沐今天第一次見面，兩人都以為對方是安靜的人，李沐說「剛一聊天，我才發現振永的MBTI是ENTP，對於他是E人，我感到很意外。」振永事前也看了李沐的《誰是被害者》做功課，對她的演技相當驚艷，很期待兩人合作產生的火花。

▲振永即將來台拍電影。（圖／翻攝自Instagram／jinyoung0423）

電影《那張照片裡的我們》描述1977年發生在台灣的故事，振永飾演韓國跆拳道教練，來台藉由一次拍照的機會認識李沐，台詞有9成都是講中文，振永替自己打氣「中文非常難，我會認真學習！」李沐也說自己最近勤練韓文，直呼「我還準備了台灣的美食清單，準備好好招待振永，盡地主之誼餵食他。」

▲振永即將來台拍電影。（圖／翻攝自Instagram／jinyoung0423）