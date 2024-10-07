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馬東石「手傷」反差萌超極致　宋芸樺瞬間被圈粉

記者許逸群／綜合報導

第29屆釜山國際電影節熱烈進行中，焦點之一的「亞洲內容暨全球OTT大獎」（ACA & G.OTT Awards）頒獎典禮6日盛大登場，台北電影節與文化內容策進院（文策院）聯手推廣的「非常演員」連續第二年受邀擔任評審及頒獎人，一字拍開氣勢非凡，豪華陣容閃耀釜山。

▲台灣影人齊聚釜山，左起邱以太、柯震東、李沐、柯佳嬿、謝盈萱、陳姸霏、宋芸樺、林柏宏、劉修甫。（圖／台北電影節提供）

▲台灣影人齊聚釜山，左起邱以太、柯震東、李沐、柯佳嬿、謝盈萱、陳姸霏、宋芸樺、林柏宏、劉修甫。（圖／台北電影節提供）

林柏宏和宋芸樺攜手揭曉最佳男女配角，兩人全英文沒在怕，表現落落大方，還現場即興加詞，相約明年一起以入圍者身分重返釜山，宋芸樺最後應景用釜山方言向全場說「謝謝」，獲滿場掌聲！林柏宏表示很榮幸帶著非常演員的身分來到釜山，也期待下次也能帶著作品再來參展。

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宋芸樺近期赴美圓夢進修表演，也進軍韓國影視圈拍台韓合製電影《無人知曉的家》。同樣把握時間和國際影人交流，她抵達釜山當天就在派對上巧遇之前認識的《少年時代》韓國導演李明佑，被介紹和「地表最強大叔」馬東石打招呼，馬東石也透露未來有機會來台拍片。

▲宋芸樺在韓國導演李明佑介紹下和馬東石碰面交流。（圖／台北電影節提供）

▲宋芸樺在韓國導演李明佑介紹下和馬東石碰面交流。（圖／台北電影節提供）

宋芸樺分享：「很開心和他聊到天，印象最深的是他手上因為受傷貼了卡通圖案的ok蹦，很可愛的反差萌，更圈粉了！」她昨晚將最佳女配角獎頒給《假面女郎》實力派演員廉惠蘭，興奮表示：「之前看《驅魔麵館》就特別喜歡她的演出，除了台上跟她說恭喜，也趁機表白是她的Big fan！」

柯震東今年憑藉《不夠善良的我們》入圍最佳男配角獎，該劇最終風光獲兩獎，林依晨抱回最佳女主角獎、蔡健雅（Tanya）則拿下最佳原創歌曲，柯震東不忘自我打氣：「雖然我沒有拿獎回家，但非常恭喜Tanya跟依晨！很榮幸可以跟《善良》劇組一起來釜山，希望明年還有機會來，震東加油！」

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釜山國際電影節, 宋芸樺, 馬東石

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