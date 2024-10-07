賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」　一見女兒哭了…幕後功臣是他

記者陳芊秀／綜合報導

女星賈靜雯7日迎接50歲生日，家人提前為她辦慶生派對，19歲大女兒梧桐妹（Angel）正在美國留學，特地飛回台灣驚喜現身。女兒IG發文更提到「修叔叔幫我買機票」，這份驚喜讓她喜極而泣。

▲賈靜雯50生日趴，梧桐妹偷偷回台灣給媽媽驚喜。（圖／翻攝自IG）

梧桐妹分享送給媽媽賈靜雯驚喜的全過程。文中寫道：「修叔叔幫我買機票偷偷飛回來的時候，我就好興奮，想到可以給媽媽一個驚喜就好開心」。她在準備驚喜的過程充滿了緊張和期待，笑說：「結果偷偷躲在她後面她都沒發現哈哈哈。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

曬出的照片中，賈靜雯站在一個寫有「Alyssa Happy Birthday」的大型圓形背板前，手捧著一束粉色花束，看向前方，臉上洋溢著幸福的笑容。背景中充滿了白色和銀色的氣球，而後方，梧桐妹正露出燦爛微笑，雙手做出勝利手勢。

梧桐妹：「我走出來的時候媽咪就哭了，看到她開心的落淚，我原本的擔憂都沒有了。」短短數句話流露出母女之間深厚的感情，她文末更感性表達對母親的感謝：「謝謝媽咪給我的愛，我真的宇宙無敵爆炸的愛你喔」。

▲梧桐妹感性告白賈靜雯。（圖／翻攝自IG）

溫馨母女合照令網友感動，網紅一隻阿圓留言祝福「生日快樂！妳也是媽媽最棒的禮物，我還記得我國小的作業有一題是我的偶像：（？）我寫妳媽媽。」梧桐妹特地回應「啊啊謝謝！」眾人留言「Super sweet」、「好浪漫」、「妳就是媽咪最好的生日禮物」、「你是媽媽的天使」。

▲修杰楷買機票讓梧桐妹偷偷飛回台灣。（圖／翻攝自IG）