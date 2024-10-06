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上屆金鐘視后蔡淑臻認了「不走紅毯」原因曝光　久違露面近況超狂

記者黃庠棻／台北報導

女星蔡淑臻2023年以《村裡來了個暴走女外科》奪得金鐘視后寶座，近一年來鮮少出席公開場合，今（6）日現身海芙雙波產品上市發表會擔任代言人，穿著一襲白色禮服現身，不僅大秀香肩、酥胸，裙擺還開高衩露出修長美腿，一現身就吸引了眾人目光。

▲蔡淑臻。（圖／記者黃庠棻攝）

▲蔡淑臻久違露面。（圖／記者黃庠棻攝）

蔡淑臻被問到第59屆金鐘獎，透露自己非常喜歡徐譽庭導演，也因為自己有參與演出《不夠善良的我們》，所以相當看好該劇，不過因為此部戲劇雙女主林依晨、許瑋甯雙雙要爭奪視后寶座，她則直言「其實不只是這兩位入圍，劇組還有入圍其他獎項，希望他們滿載而歸」。

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▲蔡淑臻。（圖／記者黃庠棻攝）

▲蔡淑臻久違露面。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，蔡淑臻為上一屆金鐘獎視后，理應會出席典禮頒獎，她則笑說自己連戰袍都還沒準備好，害羞表示通常品牌都會把衣服留給入圍者，讓她忍不住對著鏡頭直呼「拜託廠商來找我」，同時低調透露自己應該不會走紅毯「沒有想要爭幾美」的想法。

▲▼第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，蔡淑臻（圖／攝影中心攝）

▲蔡淑臻表示不會走今年金鐘獎紅毯。（圖／攝影中心攝）

此外，蔡淑臻近一年來並沒有太多戲劇作品，坦言《村裡來了個暴走女外科》第二季的劇本都還在修改階段，幾天前的颱風假還在線上做修改，認了有找個幾個合適的演員，但一切都在不確定中。除此之外，蔡淑臻近期積極經營短影片，透露有跟《大學生了沒》小冰合作，每次拍攝主題都是當天才知道，覺得很新鮮又有挑戰性。

▲▼第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮，戲劇節目女主角獎，蔡淑臻/村裡來了個暴走女外科。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡淑臻透露《村裡來了個暴走女外科》第二季還在修劇本階段。（圖／記者李毓康攝）

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