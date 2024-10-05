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粉絲送iPhone被狂罵　南珉貞嚴肅表示　心意最重要

記者葉文正／台北報導

韓國女神南珉貞今天出席一日店長活動，今開心表示：「昨天有看到粉絲半夜排隊的畫面，覺得很感很容易掉眼淚，今天也一樣，忍不住哭了。」而她日前收到粉絲送的iPhone16大禮，有網友批她炫耀，她則表示：「不是炫耀，是重視粉絲的心意，心意最重要，禮物也不分輕重。」

▲南珉貞今天出席活動。（圖／休斯生醫提供）

▲南珉貞今天出席活動。（圖／休斯生醫提供）

她今天也提到，自己的確是挑食鬼，不愛吃青菜，166公分的她最多曾胖到50公斤，但會馬上進入節食狀態，最瘋狂節食紀錄則是有陣子常常沒有吃東西，至於現在的體重，她則說是祕密，不便說出口。

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▲南珉貞今天出席活動。（圖／休斯生醫提供）

▲南珉貞回應粉絲送禮事件。（圖／休斯生醫提供）

她也提到，很喜歡台灣甜點，昨天在咖啡廳被老闆認出來，對方還送她甜點，「很感謝台灣人照顧我，還有不要香菜！是我學的第一句中文，學生時期有學過第二外語就是中文，現在會更認真學中文，跟粉絲喊話你們韓文也要進步。」

▲南珉貞今天出席活動。（圖／休斯生醫提供）

▲南珉貞不喜歡香菜。（圖／葉文正攝）

南珉貞也坦言，特別喜歡吃甜點，尤其喜歡吃台灣的剉冰，這兩天跟妹妹一起吃台灣剉冰，上面還有QQ的珍珠真的好好吃。她也被問到明年要出單曲，坦承還在準備當中。

至於日前她在IG秀出粉絲送的iPhone16，整組套裝讓她覺得很有誠意，但有網友罵她是炫耀，她今則解釋：「我不是炫耀，是重視粉絲的心意，想要回饋給粉絲才上傳的，對我來說，每個禮物都是很貴重，每次都會上傳，希望粉絲不要比較送禮的價格，粉絲心意最重要，這樣一來，也會擔心那位送手機的粉絲心情。」

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