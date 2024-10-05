豬隊友？葉珂閨蜜為護航竟說「Baby夠好怎會變前任」　遭陸網罵爆

記者張筱涵／綜合報導

自葉珂與黃曉明公開戀情後，相關傳聞層出不窮，從懷孕傳聞到上「名媛培訓班」的說法接連不斷，然而葉珂本人始終未出面回應。不過，葉珂的閨蜜多次出面為她發聲，甚至牽扯到黃曉明的前妻Angelababy（楊穎），引發大陸網友不滿。

▲黃曉明和Angelababy曾有過一段婚姻，目前和葉珂戀愛中。（圖／翻攝自微博／楊穎工作室、黃曉明、葉珂）



日前，葉珂的閨蜜對外表示：「第一，我不認識方媛和宣云，也不知道她們是否上過所謂的『名媛培訓班』，我們也不認識所謂的Amy姐！第二，初識葉珂時，只是吃了兩頓飯，我就被她的智慧折服，每次與她交流，都會被她的思想、格局所震撼，她對事業的佈局與對自己的苛求，讓我相信任何男人都會愛上她。第三，網上總把葉珂與Baby比較，前任既然是前任，還有什麼好比較的呢？如果真的夠好，又怎麼會成為前任？既然黃哥都向前看了，大家也應該向前看，祝福他們吧！」

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然而，這番言論引發大陸網友不滿，許多人對閨蜜的說法感到無言，甚至批評她的發言缺乏內涵。有網友留言：「她自己不也是別人的前任嗎？也不夠好啊」、「Baby看到這段話一定氣炸」、「能說出這樣的話，真的沒內涵」，更有人直言：「有話自己不說，借別人口出言論，這樣的人就是老綠茶。」