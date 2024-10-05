《麻雀變公主》確定推第三部！　安海瑟薇嗨翻：回到吉諾維亞

記者張筱涵／綜合報導

奧斯卡影后安海瑟薇今（5日，台灣時間）在Instagram上發布影片，確認回歸《麻雀變公主》系列第三部電影，官方也進一步證實消息。

▲《麻雀變公主》系列的前兩部電影分別於2001年與2004年上映。（圖／翻攝自IMDb）



影片中，安海瑟薇以幽默的方式分享對《麻雀變公主3》的興奮與期待，一開始舉起1根手指頭後播放她在第一部《麻雀變公主》中得知自己是吉諾維亞公主時驚訝地說「閉嘴」的片段；接著舉起2根手指，畫面切換至在電影中的飾演她的祖母的茱莉安德魯絲（Julie Andrews）同樣說「閉嘴」的經典場景。最後，她舉起三根手指說「三」，這次畫面沒有切換，而是由她本人露出燦爛的笑容說「閉嘴」，並搭配電影插曲〈Miracles Happen (When You Believe)〉作為結尾。

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▲安海瑟薇開心宣布《麻雀變公主3》消息。（圖／翻攝自Instagram／annehathaway）



安海瑟薇在影片下方寫道：「奇蹟發生了！回到吉諾維亞，童話繼續。」這個消息立刻引來大批粉絲和名人的回應，其中歌手凱莉克萊森（Kelly Clarkson）留言「女王已就位」。此次新作由《瘋狂亞洲富豪》及《喜劇大冒險》的編劇林黛兒（Adele Lim）執導：「作為《麻雀變公主》系列的忠實粉絲，我非常興奮能參與第三部電影製作，並與全球觀眾一起慶祝這部電影所傳遞的女性力量、快樂與導師精神。」

《麻雀變公主》系列的前兩部電影分別於2001年與2004年上映，由已故導演蓋瑞馬歇爾（Garry Marshall）執導。茱莉安德魯絲在今年3月接受訪問時曾談到是否會再度出演，她表示雖然有時最好讓美好的事物留在過去，但若有機會重返這個角色，她將感到非常開心。