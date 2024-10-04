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李李仁帶女兒去金鐘「她是我的福星」　虧陶晶瑩颱風天搭機：全為舒華

記者蕭采薇／台北報導

《華麗計程車行》在本屆金鐘獎一舉入圍六項大獎。提名男配角獎的李李仁表示，會帶女兒出席典禮，「因為女兒是我的福星，上次陪我去（北影）就得獎。」而近來台灣受到颱風山陀兒的襲擊，老婆陶晶瑩卻冒險搭機回台灣，原來是要看女團(G)I-DLE演唱會，讓李李仁有些吃味地說，老婆全為了舒華。

▲《沈睡的水下巨人》製作人李景白、《華麗計程車行》楊麗音、李李仁、黃舒湄出席「LINE TV」金鐘59入圍慶功記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲李李仁今年拿下北影男配，再以《華麗計程車行》入圍金鐘獎最佳男配角。（圖／記者謝盛帆攝）

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李李仁劇中飾演車行司機「阿信」，為了詮釋性別氣質陰柔的阿信，舉止投足都經過細心打造，連呼吸方式都不一樣。此次入圍戲劇節目男配角獎，李李仁心中充滿感恩，坦言：「因為我覺得阿信這個角色，他在計程車第一部裡面琢磨不多，我會覺得評審有看到我的演出跟認真，就是很大的肯定。」

▲《沈睡的水下巨人》製作人李景白、《華麗計程車行》楊麗音、李李仁、黃舒湄出席「LINE TV」金鐘59入圍慶功記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲《華麗計程車行》李李仁、楊麗音雙雙入圍。（圖／記者謝盛帆攝）

睽違18年再次入圍金鐘視后的楊麗音，被問及有沒有為典禮做準備，楊麗音透露為此喝了已連喝5天洋蔥醋，笑稱「但沒有瘦下來，只有口臭。」至於有沒有想角逐紅毯第一美，楊麗音笑回：「那個我不敢想！但是已經準備好了，雖然沒有什麼好露的，但我可以穿出我自己的風格。」入圍最佳女配角的黃舒湄透露會以「平口露胸」出戰。

▲《沈睡的水下巨人》製作人李景白、《華麗計程車行》楊麗音、李李仁、黃舒湄出席「LINE TV」金鐘59入圍慶功記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲《華麗計程車行》（左起）邱軍、黃舒湄、李李仁、楊麗音，出席入圍慶功記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

此外，台灣海洋生態紀錄片《沈睡的水下巨人》，也入圍第59屆金鐘獎自然科學紀實節目、節目類節目創新獎以及節目類攝影獎。製作人李景白表示：「為這個紀錄片在水下待超過六百個小時以上，這次入圍我最想說的、也說了好多次，就是『我好想拿攝影獎』，作為一個製作人，這是非常高的榮耀。」

▲《沈睡的水下巨人》製作人李景白、《華麗計程車行》楊麗音、李李仁、黃舒湄出席「LINE TV」金鐘59入圍慶功記者會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲《沈睡的水下巨人》製作人李景白，也是本屆金鐘入圍者。（圖／記者謝盛帆攝）

不過談到搭檔王陽明沒入圍，製作人李景白表示：「覺得很可惜，水下的能見度很差，常常海上是白天，水下30米就變晚上，王陽明對這個節目真的付出很多時間投入能跟王陽明在水下真的是一起出生入死，在水裡只要能看見彼此就很安心，很期待還能有新的合作。」

 

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