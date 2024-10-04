獨家／徐乃麟颱風天與王雷直播　重申自己沒有錯　不再與楊繡惠同台

記者葉文正／台北報導

綜藝大哥徐乃麟(乃哥)颱風天突然現身西門町，與新加坡直播天王王雷一起現場帶貨，跟王雷也是多年交情。不過徐乃麟接受《Ettoday新聞雲》現場專訪時表示：「在錄影時我沒有罵楊繡惠，我沒有錯，但這個心結已經結下。」拒絕再與楊繡惠同台。

▲徐乃麟手機秀出與楊繡惠對話。（圖／記者周宸亘攝）

徐乃麟日前與家人出國旅遊，昨晚突然現身在王雷直播間，他也透露：「因為王雷跟我合作很久，以前我在新加坡做節目，認識很久了，他直播做得很成功，來台灣有空檔就希望我來跟他上上直播，我最近代言PRP，可以擦臉，不過我一直沒有衰老，保養的不錯。」

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▲王雷(右)與徐乃麟一起直播。（圖／記者周宸亘攝）

日前乃哥在楊繡惠直播時說被他罵賤，接著他就「離開台灣」，不知情者以為他是出國避風頭，但乃哥說：「我出國是早就安排好的，計畫好的家族旅遊，沒有刻意避開這件事，我跟楊繡惠沒有和不和好的問題，我在演藝圈幾十年，網友說你不能因為跟人家很熟，就罵人家賤，但綜藝節目有時候比較沒有底線，話術上言語上針鋒相對，有些不雅的話都是被消音掉，為了氣氛越炒越高，會製造效果。」

▲徐乃麟說與楊繡惠心結已成，不願同台。（圖／記者周宸亘攝）

乃哥也認為，所有節目只要講到不雅的字，都會用「嗶」聲處理，政論節目也會被嗶掉，不了解的人來指責我，我也虛心接受，但我做錯一定認，一定道歉，但我這輩子我沒做的事情，就別來栽贓我。

▲楊繡惠(左)與徐乃麟至今無法和解。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）

乃哥也提到，當有記者問他為何要罵楊繡惠，他還在狀況外：「我是丈二金剛摸不著頭腦，製作單位跟華視都有聲明，我並沒有刻意去偏離題目，沒有單獨發表言論，網友用不雅字眼來罵我，我都可能對網友提告，之前我第一次訴訟，告八個網友，第二次告一個，我不是愛興訟的人，但我不放縱在鍵盤後傷害人家的網友，我不會吞忍，台灣不應該有這樣的文化，要遏止歪風。」

乃哥仍是對於錄影時的擦槍走火沒有改變態度，「楊繡惠說我罵她，但我是開玩笑，兩者不一樣，我並不是強辯，我的眼神跟態度並沒有罵她的意思，錄影時很多人罵我賤的太多了，她還在節目上說看到我有好感，看到我都翹起來了，說我褲子好尖哦，我也是開心做應對，在演藝圈這麼多年了，喜歡我就喜歡我，不喜歡我我也無所謂，我就是做自己。」

徐乃麟說，現在看事情已經雲淡風輕了，「唐從聖事件讓我引以為戒，提醒自己不要為節目效果過頭，或是又發脾氣，三年前東方不敗找我代言，說要找唐從聖一起，我說沒有關係，也跟他一起同台，不擋人財路，人生在世，孰能無過。」

至於是否再跟楊繡惠同框，徐乃麟則持否定態度：「這件事情我已經結下心結了，我沒有錯，我沒有罵她。」態度依然不願跟楊繡惠和好。

而徐乃麟也被報導，曾經資助汪建民媽媽的醫藥費，徐乃麟也表示：「這件事我從來沒有對外說過，那是汪建民自己說出來的，大的忙我也幫不了，媽媽的費用我還可以。」