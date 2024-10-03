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簡廷芮無奈又放颱風假「痛苦指數600％」！　待辦事項爆棚：我好想工作

記者王靖淳／綜合報導

中颱山陀兒於今（3）日中午登陸高雄小港，全台連放2天颱風假防颱，引發外界兩派表達不同看法。為此，因電影《我的少女時代》走紅的女星簡廷芮（Dewi），就在IG限動發文坦言，颱風假讓她感到痛苦指數600%，甚至希望可以趕快回到工作崗位，「我也好想工作啊。」貼文曝光後，立即掀起網友留言討論。

▲▼簡廷芮。（圖／翻攝自Insstagrm／dewichien）

▲簡廷芮會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

簡廷芮透露，近期工作接連延期，再加上手上累積大量的待辦事項，原本就感到焦頭爛額，沒想到颱風假又再度來襲，讓她感到更加手足無措。她開玩笑地寫道：「我是誰？我在哪？救命...」充分表現出她的迷茫與壓力。簡廷芮進一步表示，颱風假雖然對很多人來說是休息的好機會，但對於工作安排被迫中斷的她而言，壓力反而增加。她在文中笑問：「有人跟我一樣痛苦指數600%的嗎？」引發不少網友紛紛留言表達共鳴。

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▲▼簡廷芮。（圖／翻攝自Insstagrm／dewichien）

▲簡廷芮對於颱風假感到痛苦。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

簡廷芮分享對颱風的擔憂與祈願，並表達自己對工作的期待。她在文中開玩笑地表示，希望颱風能夠「調皮一點，不按牌理出牌，突然離開」，並祈求明天不要再放颱風假。儘管如此，她也強調對南部受災地區的關心，呼籲大家不論身處何地都要注意安全，並真心希望不會再有任何傷亡發生。

▲▼簡廷芮。（圖／翻攝自Facebook／簡廷芮Dewi Chien）

▲簡廷芮希望颱風快離開。（圖／翻攝自Facebook／簡廷芮Dewi Chien）

最後，簡廷芮對所有上班族的辛苦表達感謝，她說：「辛苦所有上班族和業主了。」並呼籲大家一起祈禱颱風能夠盡快離開，讓生活恢復正常。她也透露，自己非常渴望能夠早日回到工作崗位，完成累積的待辦事項，「我也好想工作啊！」顯示她對工作的熱情與期待。

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