颱風假連2天！　陳彥婷披頭散髮陪2子…表情網驚指：媽媽眼神死

記者陳芊秀／綜合報導

受到中度颱風山陀兒影響，全台連放2天颱風假，引發各界正反意見討論。而YouTuber陳彥婷4月剛生第二胎，曬出與兩個兒子的合照，引出一票媽媽網友深有同感解讀：「媽媽眼神死⋯⋯。」

▲得知颱風假連放2日，陳彥婷表情激出一票媽媽回應。（圖／翻攝自臉書）

照片中，陳彥婷坐在客廳地墊上，身邊有眾多大枕頭，兩個愛子「黃金」、「元寶」爬來身邊。她分享夫妻對話，當老公告知「老婆，明天又放了」，現場安靜了10秒鐘，她默默交代另一半「幫我去買辛拉麵」，老公問「幹嘛？」她說：「我需要精神糧食，順便買杯酒。」而她進一步解釋，客廳地上現在是大兒子黃金造的「城堡」，而且兒子邀請只要給2元便可以進入城堡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳彥婷PO出照片，兒子在客廳搭起城堡。（圖／翻攝自臉書）

而陳彥婷披頭散髮、雙肩下垂的模樣引發網友笑問「媽媽頭髮怎麼了？」本人親解「要用鑽的進去城堡（兒子的規定）」。她的眼神令大批同為媽媽的網友回應「媽媽心很累」、「來（乾杯表情圖示）媽媽已眼神死」、「喝的不是酒，是絕望」、「放心禮拜五就去上課了 但要迎接禮拜六日」、「我好想老師啊⋯⋯」、「我已經喝完了，怎麼感覺不是很夠…….」、「累苦了媽媽，比上班還忙」、「媽媽的表情說明了一切，外面颱風家裡也颱風」。

▲陳彥婷回應披頭散髮原因。（圖／翻攝自臉書）

颱風山陀兒走得緩慢，根據氣象署預估，山陀兒今日上午到中午前後登陸，在登陸後會迅速減弱為熱帶性低氣壓，不過北部雨勢會增加，民眾不可輕忽。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。