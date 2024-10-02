金馬幕後／上屆影帝吳慷仁「全脫了還沒入圍」　許光漢、王淨都是遺珠

記者蕭采薇／台北報導

第61屆金馬獎入圍名單出爐，今年共有718部作品參賽，其中劇情片多達99部，可說是歷年之最，競爭也格外激烈。包括去年影帝吳慷仁，今年在《破浪男女》有大尺度全裸演出，但仍未獲得提名。此外還包括《青春18x2》許光漢、《鬼才之道》王淨和陳柏霖、《默視錄》的巫建和，都是評審心中的遺珠。

▲《破浪男女》劉主平、吳慷仁雙雙成為本屆金馬遺珠。（圖／台北双喜提供）



金馬執委會執行長聞天祥表示，今年競爭相當激烈，包括《破浪男女》吳慷仁、《青春18x2》許光漢、《鬼才之道》王淨和陳柏霖、《默視錄》的巫建和、《藍色太陽宮》李康生、《角頭—大橋頭》的龍天翔等，都是今年的遺珠。聞天祥表示：「很可惜，我們只能讓五個人入圍。」

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男主角部分，除了吳慷仁、許光漢、巫建和和李康生等金獎演員外，聞天祥特別點名《漂亮朋友》徐剛，表示他的演出有如「中年男性版的《七月與安生》」，是影帝獎項的最大遺珠。

▲許光漢（右）在《青春18x2 通往有你的旅程》與日本女星清原果耶（左）合作。（圖／翻滾吧男孩提供）

男配角部分，遺珠包括《餘燼》劉冠廷和金士傑、《破浪男女》的柯煒林、《刺心切骨》的曹佑寧、《莎莉》的李英宏和《蟲》的游安順等，此外《角頭—大橋頭》懷秋的瘋魔演技同樣受到評審肯定，稱他是「很大的一顆遺珠」。

▲《鬼才之道》（左起）陳柏霖、王淨、百白都是評審心中遺珠，右為瘦瘦。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

另外在女主角部分，聞天祥特別指出，《破浪男女》的劉祖平以一票之差，最終與提名失之交臂。此外像是《鬼才之道》王淨、《愛的噩夢》項婕如、《春行》楊貴媚等，都是本次的遺珠。女配角部分的遺珠，包括《鬼才之道》的姚以緹和百白，都獲得評審極高評價。