楊謹華登釜山影展「前後都露」戰袍辣翻！　合體陳庭妮紅毯超寵粉

記者黃庠棻／台北報導

台劇《影后》集結演藝圈演技派演員，包含楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、鍾欣凌、薛仕凌等，描述情同姐妹女星們的深刻情誼，同樣身處在殘酷演藝圈的四位女人相知相惜，成為彼此的依靠，今（2）日晚間監製丁長鈺、編導嚴藝文率領楊謹華、陳庭妮一同現身釜山影展的紅毯。

▲台劇《影后》集結多位演技派女星。（圖／Netflix提供）

釜山影展開幕式在今（2）日晚間盛大登場，台劇《影后》劇組包含監製丁長鈺、編導嚴藝文以及演員楊謹華、陳庭妮稍早登上紅毯，一現身就吸引大批現場觀眾目光。監製丁長鈺、編導嚴藝文兩人皆以西裝造型出席，俐落的剪裁更顯得帥氣。

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▲《影后》監製丁長鈺、編導嚴藝文、楊謹華、陳庭妮登上釜山影展紅毯。（圖／翻攝自Naver）

楊謹華則是穿著一身黑色亮片禮服登場，上半身正面有直線鏤空的剪裁，讓她的好身材呼之欲出，合身裙襬更能凸顯凹凸有致的曲線，左邊下襬還有開衩，走起路來長腿線條若隱若現，更火辣的是一轉身還秀出大片美背，配上捲髮造型更顯女人味。

▲《影后》監製丁長鈺、編導嚴藝文、楊謹華、陳庭妮登上釜山影展紅毯。（圖／翻攝自Naver）

而陳庭妮則是穿著顯眼的亮黃色禮服登場，將一頭長髮盤上，秀出健康膚色與勻稱的手臂線條，比起其他女星保守的穿著，她在服裝色系上的選擇更加突出。《影后》劇組登上釜山影展，面對大批影迷展現滿滿親和力，不斷對著觀眾打招呼、比愛心，相當寵粉。

▲《影后》監製丁長鈺、編導嚴藝文、楊謹華、陳庭妮登上釜山影展紅毯。（圖／翻攝自Naver）