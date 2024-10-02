草屯囝仔超猛！　新歌MV「16間宮廟、媽祖神轎」都來相挺

記者蔡琛儀／台北報導

草屯囝仔推出新EP《進香：The Pilgrimage Session》，以「進香團」為主題，結合文化與生活，將進香過程中的交流與真誠互動透過音樂呈現。他們笑說從早到晚的拍攝就像是打了一場生死搏鬥，印象最深刻的更是「千里眼」及「順風耳」將軍一拍完還得南下出陣，一半的工作人員隔天還得上班，直呼：「這次拍攝簡直比出陣頭還累！」

▲▼草屯囝仔新作品分別結合傳統民俗的金龍團、媽祖神轎以及官將首等宮廟元素助陣。（圖／宇宙信號提供）

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該作品共收錄三首歌，包括〈少年家〉、〈媽祖〉及〈詩山郭忠福〉，分別結合傳統民俗的金龍團、媽祖神轎以及官將首等宮廟元素助陣，總計共有16間宮廟情義相挺，光民俗藝陣人員，就動員了50個人到現場助陣，影像中兩尊神將的頭像與服裝，更是來自板橋的「聖賢堂」特地為草屯囝仔全新製作。

當天拍攝從早到晚，甚至「千里眼」、「順風耳」將軍拍攝完還得馬上南下出陣；一半的工作人員們隔天還得繼續上班。看到每個人為了作品賣命，草屯囝仔表示：「真的覺得很感動，因爲所有人陪我們戰鬥至最後一刻殺青，像是打了一場生死搏鬥，也跟大家有種特殊的革命情感！」

廟會傳統文化在草屯囝仔的成長背景中習以為常，他們分享對信仰的看法：「台灣的民間信仰很多元也很具包容性，例如能在同一間廟同時看到三個宗教的神明，甚至還看過宮廟裡面有耶穌造像，這個文化就跟滷肉飯一樣貼近台灣人的生活。」他們也提到曾在某年參與媽祖繞境時，看到替病重家人祈求平安的人們，跪在媽祖行進的路上，合十雙手虔誠的向媽祖祈求的模樣，讓他們深感信仰帶給人們的安定感。