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超哥新開鐵板燒店！「1套餐780元」被酸貴　超派炸雞10間關到剩1家

記者田暐瑋／綜合報導

「全台最有錢的YouTuber」超哥近年集中火力拓展餐飲版圖，但接連鬧出負面風波，導致「超派炸雞」、日本料理店「超甲組」收攤，最近進軍鐵板燒市場，主打新鮮海鮮，推出一份780元的套餐菜色，再度掀起討論。

▲超哥新開鐵板燒店。（圖／翻攝自YouTube／超派人生）

▲超哥新開鐵板燒店。（圖／翻攝自YouTube／超派人生）

超哥近日開了鐵板燒店，套餐集結了乾貝、鮑魚等海鮮，主打高CP值的訴求吸引消費者，整套菜色不一到800元，在YouTube及Instagram上積極推廣，網路上卻有不少負面聲音，有網友認為其價格偏高，「結論：花780塊 白飯還沒有吃到飽」、「白飯好歹擺一鍋給人吧，這些菜一碗飯夠配嗎」。

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▲超哥新開鐵板燒店。（圖／翻攝自YouTube／超派人生）

▲超哥新開鐵板燒店。（圖／翻攝自YouTube／超派人生）

超哥的連鎖炸雞店「超派炸雞」全盛時期遍佈全台達10家分店，不過經營狀況不盡人意，近來先後關閉多家分店，目前只剩下一家營運中。此外，他所開設的日本料理店「超甲組」在通化店僅經營了45天便宣告停業，餐飲業務面臨嚴峻挑戰。

▲超哥新開鐵板燒店。（圖／翻攝自YouTube／超派人生）

▲超哥新開鐵板燒店，被網友酸。（圖／翻攝自YouTube／超派人生）

超派炸雞的經營者文哥指出，超派炸雞的品牌成立後，在短短1年多內經歷了不少波折，坦承「超派鐵拳」事件對品牌確實造成了不小的影響。他也強調，當初的加盟計畫雖然有一定的構想，但由於發生了無法預測的風波，公關處理也不盡完善，才會造成很大的負面影響，導致店面數量急遽縮減。他表示：「其實超派炸雞本質是好的，但品牌在運作中遇到了太多無法掌控的問題。」

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