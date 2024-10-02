直擊／《換乘》海恩颱風天上工　心繫記者安危「幫忙舉麥」全場被感動

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女星成海恩從戀愛實境秀《換乘戀愛2》爆紅，她原是空姐身份，後來轉職為明星，更接下保養品牌代言，她2日在台北與媒體見面，不巧碰到颱風山陀兒襲台，場上不斷關心到場記者的安危，就連訪問時，因擔心記者手酸，還伸手幫忙舉麥，突如其來的暖舉讓記者備感窩心，尤其是她受訪完後，還透過翻譯表示「記者手酸辛苦了」，令人更感動。

▲成海恩2日出席記者會，颱風天上工。（圖／記者黃克翔攝）



海恩2日首度在台出席代言記者會，她穿著一身黑色長洋裝，秀出完美比例，親切地用中文打招呼「大家好，我是成海恩」，皮膚極佳的她，分享保養秘訣「細分為很多類，但主要2大秘訣， 防曬與使用適合自己的護膚品」，記者會上，她不斷關心前來的記者，「謝謝記者從一早就來到這裡，辛苦了」。

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▼▲成海恩不斷關心記者到場跑活動的安危。（圖／記者黃克翔攝）



活動由趙小僑主持，她秀出韓文實力，先以韓文自我介紹，「我很喜歡韓文，學了6年左右」，令海恩瞪大眼睛驚訝不已、驚訝表示「哇，學了6年，很厲害」，場上兩人互動連連。會後，小僑私下透露斷斷續續學了6年，老師是韓國人剛好嫁來台灣，過去如果去北京拍戲，同學還會熱情幫她整理筆記，她笑說：「我等等晚上還要去韓文上課。」

另外，海恩去年曾私下訪台，透露自己其實是晴天娃娃，都會遇到晴天，這趟來台雖遇颱風，但沒有太大擔心，1日提早抵台時，她先在下榻飯店附近的台灣餐廳吃了東坡肉、炸蝦丸等等美食，活動附近位於大直，她表示「如果天氣好的話，希望可以坐坐看摩天輪」。

▲成海恩拍照時，放送各種愛心。（圖／記者黃克翔攝）



▲成海恩突然伸手幫記者舉麥。（圖／記者黃克翔攝）



海恩首度與台灣記者見面，在接受電子聯訪時，看到記者拿著麥，她主動詢問「需要我幫忙拿嗎」，訪談中間，她發現記者舉麥舉得很辛苦，還伸出雙手幫大家扶著，令全場發出讚嘆聲，她則露出天使微笑，反應非常暖心。