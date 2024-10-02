王柏傑床上「遲射」性事遇難關！　壓力太大…神隱斷聯分手女友

記者黃庠棻／台北報導

影集《今夜一起為愛鼓掌》上週播出第9、10集，參與性治療的個案們從低潮漸漸撥雲見日，最新一集播出由楊謹華飾演的佳晨，擅長解決性治療問題，卻總忽略了自己，將與難忘的前任，由王柏傑飾演的紀華再相遇。

▲楊謹華、王柏傑《今夜一起為愛鼓掌》時隔多年再相遇。（圖／壹壹影業提供）

楊謹華與王柏傑在劇中交往時，有多場纏綿親熱戲，因此劇組特別安排2人上親密指導課，楊謹華分享「跟柏傑認識超過10年，所以上親密指導課時，兩個人貼很近，都有種小尷尬感，但上戲後滿有火花，畢竟柏傑哥比較有經驗，我都跟他開玩笑說『要帶我哦』。」

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▲楊謹華首度跟好友王柏傑拍攝親密戲。（圖／壹壹影業提供）



劇中，佳晨（楊謹華飾）隨著治癒每一組個案，自己也跟著被療癒、成長，在成為性治療師後，時隔多年偶然再與紀華（王柏傑飾）遇見，在每一次的碰面中，都能感覺到紀華仍掛念著佳晨當初的習慣、表情代表的含義，在聽到佳晨說出「羨慕其他夫妻的感情」時，進而提出求婚。劇組今（2）日發布16分鐘精彩片花，默契仍在的前情侶檔是否有機會再續前緣，將在10月6日完結篇大公開。

▲楊謹華、王柏傑《今夜一起為愛鼓掌》時隔多年再相遇。（圖／壹壹影業提供）



《今夜一起為愛鼓掌》劇中，佳晨與紀華年輕時在職場相遇、相戀，2人非常登對又默契絕佳，熱戀期的他們相約從事多種「運動」，一起打壁球、約會以及床上運動，談起拍攝親密戲過程。

王柏傑透露「我們的床戲是一天拍攝完，因此時間拉非常長，需要集中精神，還有激烈的動作，就像一整天都在健身，真的非常累！」他也分享上親密指導課時，「已經彼此討論好彼此可以碰觸的地方到哪裡，真正拍攝時沒什麼太大的問題。」2人激戰火花炸裂，畫面值得一看。

▲楊謹華、王柏傑《今夜一起為愛鼓掌》時隔多年再相遇。（圖／壹壹影業提供）



戲中，佳晨與紀華交往時非常相愛，但紀華在「性」方面卻總遇上難關，最後選擇不告而別、人間蒸發，讓佳晨傷透了心。多年後，2人偶然在診療室外遇見，當年消失的原因終於浮出水面，原來紀華有遲射問題，到診療室接受性治療。

▲楊謹華、王柏傑《今夜一起為愛鼓掌》時隔多年再相遇。（圖／壹壹影業提供）

而王柏傑分享為了解角色心理，特別上網研究遲射這個性功能障礙，透露「我飾演的角色紀華是一位『完美先生』，他想要讓另一半感覺舒服，所以他給自己太大的壓力，才會導致遲射。有滿多男生會覺得這不是病，或是生這種病很開心，但其實對患者來說其實壓力很大，真的開心不起來。」將患者分享的自身經驗，融入到自己的角色中。

▲楊謹華、王柏傑《今夜一起為愛鼓掌》時隔多年再相遇。（圖／壹壹影業提供）