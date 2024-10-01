中國國慶群星轉發表態！黃明志不跟風　曬〈玻璃心〉「歡慶好消息」

記者劉宛欣／綜合報導

藝人吳慷仁日前剛宣布與中國經紀公司壹心娛樂簽約，1日凌晨便在微博上發文祝賀中國國慶。除了他之外，來自台灣的汪東城、歐陽妮妮、張韶涵等人也紛紛發表了相關祝賀內容。另一方面，被中國封殺許久馬來西亞歌手黃明志，選擇以另一種方式回應這個日子，幽默地方式宣布〈玻璃心〉點閱的最新紀錄。

▲黃明志處於被中國封殺狀態。（圖／翻攝黃明志臉書）

黃明志因為各種言論，被中國方面封殺，他1日「剛好」在中國國慶當天重點分享了與陳芳語合唱的歌曲〈玻璃心〉MV，指出這首歌在YouTube上的播放次數已突破7300萬。他在分享時還幽默地表示：「恭喜這首浪漫的情歌在YouTube突破了7300萬播放量！」

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更有趣的是，黃明志在公布這個「好消息」時，還不忘強調：「不要問我為什麼要特地在今天Share多一次這首歌，我只是在跟大家報告最新的播放量而已，完完全全沒有任何其他的意思，真的。」此話一出，懂得黃明志一貫風格的粉絲立刻明白其中的深意。這首〈玻璃心〉因其對中國大陸激進網友的諷刺內容，曾經導致黃明志的作品在中國全面被下架。

▲黃明志分享〈玻璃心〉MV播放次數。（圖／翻攝黃明志臉書）

此外，黃明志還加碼提到：「對了，〈龍的傳人〉在YouTube也快突破了1100萬了。這也只是分享，沒有別的意思。真的。」這首〈龍的傳人〉同樣是黃明志的作品，內容也充滿對中國敏感話題的嘲諷，讓其在中國的影響力格外「刺耳」。