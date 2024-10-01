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王樂妍塞進XS緊身衣！演黃少祺初戀「一天拍完戀愛與分手」

記者許逸群／台北報導

八點台劇《願望》近日劇情高潮不斷，也持續加入超強卡司演出！霍正奇在劇中飾演大魔王「鬼王」近日強勢回歸，而王樂妍在劇中飾演黃少祺的最愛初戀，被江祖平設計車禍，多年後成為了酒店的「超強媽媽桑」！兩人的重磅登場將引發一連串意想不到的精采劇情。

▲台劇《願望》霍正奇與王樂妍。（圖／三立提供）

▲霍正奇與王樂妍加入台劇《願望》。（圖／三立提供）

霍正奇與王樂妍的角色今（1日）正式對外曝光，王樂妍笑說，為了演好媽媽桑的角色，有做足功課，而她覺得最重要的就是要讓自己多女人味，也為了角色刻意瘦身，「我為了展現婀娜多姿的一面，穿的衣服都很緊，因為要性感，現在都買XS的衣服，為了習慣連私下都盡量穿緊身衣。」

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▲台劇《願望》霍正奇與王樂妍。（圖／三立提供）

▲王樂妍為了劇中角色刻意瘦身與做功課。（圖／三立提供）

王樂妍曾與潘柏希飾演情侶，這回對方卻演她兒子，兩人年紀幾乎相仿。王樂妍開玩笑地說：「你只有進棚才能叫我媽！」她坦言其實已經習慣演媽。她在劇中飾演男神黃少祺的初戀，「拍戀愛戲好甜，和少祺哥一起騎腳踏車、喝同一杯飲料，還親她！」有趣的是，兩人一天就拍完戀愛和分手戲。

「鬼王」霍正奇這次正式回歸演出，昨天才正式進劇組，這次他和江國賓飾演兄弟，但不知哥哥是雙面人，因為他將哥哥當作天，十分信任，他覺得這次和江國賓對戲很過癮，也相信兄弟倆的劇情會來會有很勁爆的發展。霍正奇笑說自己學佛多年，即使是反派他覺得就是演戲，所以非常投入。

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關鍵字

願望, 霍正奇, 王樂妍, 黃少祺

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