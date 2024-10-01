記者田暐瑋／綜合報導

綜藝節目《小姐不熙娣》近日引發爭議，起因是知名髮型師Miyake提到一位朋友是跨性別者，並在未獲得同意的情況下公開照片，當事人不滿發文控訴「被迫出櫃」，引發網友撻伐，對此，Miyake也緊急發聲道歉。

▲Miyake（左）道歉。（圖／翻攝自YT）



Miyake在《小姐不熙娣》中的「怎麼可能比女生還美？男生美起來就沒妳的事了！？」單元中，講述一位朋友的故事時，竟意外幫人「出櫃」，透露該朋友是跨性別者的資訊，在當事人沒有同意的情況下公開照片，當事人在社群網站發文控訴肖像權遭侵犯，還被無意中強迫出櫃，造成生活中的極大困擾，「我是跨性別，但我沒主動跟人告知生理性別前，我覺得不用幫我跟全世界說。」

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▲當事人控訴。（圖／翻攝自Threads）



對於引起爭議，Miyake事後公開道歉，坦言在節目中的表達不夠周到，未能充分考慮到當事人的感受和隱私權，強調最初的用意是讚美朋友，沒想到導致了嚴重的後果，「對於發生的事件，真的都因為我本人的疏忽，我誠心致上最大的歉意。」

▲Miyake道歉。（圖／翻攝自Threads）



電視台東森發聲表示，「有關《小姐不熙娣》節目內容造成當事人困擾乙事，本台於獲知後已立即對相關內容進行刪除處理，並要求來賓務必在保護他人隱私及權利之情形下發言及提供資料，節目製作單位未來將更嚴謹把關節目內容，以避免類似情況再發生。。」

