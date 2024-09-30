ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

25歲百萬網紅韓安冉5年離婚3次！網虧「八離世家」她反擊了　超狂婚史曝

記者田暐瑋／綜合報導

大陸百萬網紅韓安冉年僅25歲，已經離婚3次，2023年與現任19歲男友舉行第4次婚禮，但是男方還未到法定年齡，因此還沒有登記。近日她在自己的直播間中開玩笑提到自己的離婚經歷，被調侃是「八離世家」。

▲23歲韓安冉宣布要結第4次婚。（圖／翻攝自微博／Abby-韓安冉）

▲韓安冉宣布結第4次婚。（圖／翻攝自微博／Abby-韓安冉）

韓安冉多次離婚又結婚，近日開直播被網友取笑是「八離世家」，對此她大方回應，自己的確擁有不少的結婚和離婚證書，連本人都笑稱「數不清有多少本」，仔細一數發現目前共有7本離婚及結婚本，自嘲：「所以我怎麼可能被稱為『八離世家』呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，韓安冉2023年6月結了第4次婚，雖然婚禮在陸網受到高度關注，但宋浩然剛滿20歲，其實還未達大陸法定可結婚年齡，因此韓安冉透露只是先辦婚禮，暫時還不會去登記結婚。儘管常被酸換對象太頻繁，但她曾解釋「我覺得也沒有很多」，從10年前的初戀到現在，總共交過7、8任男友，平均大約是1年半才1個。

▲▼韓安冉女兒過動症，準備要住院治療。（圖／翻攝自微博）

▲韓安冉。（圖／翻攝自微博）

韓安冉從2019年至今歷經3次結婚，和第一任老公「小豬」僅結婚半年就分手，2020年4月又戲劇性地復婚，然而沒過多久還是二度離婚。她在2021年9月嫁給新歡馬澤鑫，然而夫妻倆婚後鬧得難看，一連扯出婚後偷吃、施打笑氣等等風波，雙方多次隔空互罵，2022年8月宣布離婚。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

推薦閱讀

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

籃籃「力挺楊繡惠」挨轟雙面：該換掉了！　《衝衝衝》官方18字親回應

籃籃「力挺楊繡惠」挨轟雙面：該換掉了！　《衝衝衝》官方18字親回應

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

金城武消失7年近況曝！　日媒爆「要賣沖繩海景豪宅」開價2億

金城武消失7年近況曝！　日媒爆「要賣沖繩海景豪宅」開價2億

快訊／吳慷仁證實加入壹心娛樂　簽約陸經紀公司：我不再是一個人

快訊／吳慷仁證實加入壹心娛樂　簽約陸經紀公司：我不再是一個人

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

西門炸蛋蔥油餅攤販起火「他一旁唱Rap嘲笑」！街頭藝人被出征道歉了

西門炸蛋蔥油餅攤販起火「他一旁唱Rap嘲笑」！街頭藝人被出征道歉了

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！結果全GG 2度闖關被嗆：出錢會死啊

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！結果全GG 2度闖關被嗆：出錢會死啊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

籃籃「力挺楊繡惠」挨轟雙面：該換掉了！　《衝衝衝》官方18字親回應

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

金城武消失7年近況曝！　日媒爆「要賣沖繩海景豪宅」開價2億

快訊／吳慷仁證實加入壹心娛樂　簽約陸經紀公司：我不再是一個人

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

韓安冉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 方志友鬼片殺青「身體出狀況送急診」　入圍金鐘跟吳姍儒一起尖叫
  2. 41歲湘瑩近況曝！大方認愛圈外男友「穩交一年」　揭徐乃麟私下暖舉
  3. 謝祖武兒大四「咖啡廳打工」領最低時薪　入圍金鐘新人揭父子互動
  4. 馮德倫黑化變身人口販子：我不數孩子只數錢！　「為了錢什麼都可以做」
  5. 《神劍闖江湖》54歲和月伸宏「健康狀況不佳」！　決定休刊
  6. 董至成主動打給楊繡惠「聽她哭10分鐘」！　自認：加入演藝圈就沒羞恥心
  7. 潔哥忘記結婚紀念日！嫩臉同框老公「在一起23年」網驚：指腹為婚
  8. 李玟生前錄製「愛的訊息」首曝光！　二姊働：難接受她音樂生命終止
  9. 25歲百萬網紅5年離婚3次！網虧「八離世家」她反擊了　超狂婚史曝
  10. 路克伊凡斯來台遇颱風「這輩子沒看過這麼大的雨」　想問摩天輪還好嗎

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366