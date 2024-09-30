記者田暐瑋／綜合報導

大陸百萬網紅韓安冉年僅25歲，已經離婚3次，2023年與現任19歲男友舉行第4次婚禮，但是男方還未到法定年齡，因此還沒有登記。近日她在自己的直播間中開玩笑提到自己的離婚經歷，被調侃是「八離世家」。

▲韓安冉宣布結第4次婚。（圖／翻攝自微博／Abby-韓安冉）

韓安冉多次離婚又結婚，近日開直播被網友取笑是「八離世家」，對此她大方回應，自己的確擁有不少的結婚和離婚證書，連本人都笑稱「數不清有多少本」，仔細一數發現目前共有7本離婚及結婚本，自嘲：「所以我怎麼可能被稱為『八離世家』呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，韓安冉2023年6月結了第4次婚，雖然婚禮在陸網受到高度關注，但宋浩然剛滿20歲，其實還未達大陸法定可結婚年齡，因此韓安冉透露只是先辦婚禮，暫時還不會去登記結婚。儘管常被酸換對象太頻繁，但她曾解釋「我覺得也沒有很多」，從10年前的初戀到現在，總共交過7、8任男友，平均大約是1年半才1個。

▲韓安冉。（圖／翻攝自微博）



韓安冉從2019年至今歷經3次結婚，和第一任老公「小豬」僅結婚半年就分手，2020年4月又戲劇性地復婚，然而沒過多久還是二度離婚。她在2021年9月嫁給新歡馬澤鑫，然而夫妻倆婚後鬧得難看，一連扯出婚後偷吃、施打笑氣等等風波，雙方多次隔空互罵，2022年8月宣布離婚。