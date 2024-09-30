李易曬照破婚變謠言！　六月揭夫妻私下互動「帥到又談戀愛了」

記者黃皓瑋／綜合報導

女星六月（蔡君茹）與男星李易結婚13年，然而女方21日突然曬出全黑圖，更留言「難怪我只能是正宮」，引發外界對他們感情狀況的關注。不過2人近期親自以行動破除謠言，李易透過社群平台曬出一家人的親密合照，六月則分享2人私下互動，甜喊「又談戀愛了」，甜蜜感情讓大批網友稱羨。

▲六月日前突PO出全黑圖。（圖／翻攝自六月Instagram、Threads）



李易27日在Threads發文，自曝帶著家人到自己的愛店用餐，並曬出全家合照，只見他一隻手搭在六月的肩上，夫妻2人親密貼在一起。貼文一出讓大批網友直呼「幸福的一家人」，六月也現身留言「謝謝李先生帶我們去吃大餐」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李易曬出全家人親密合照。（圖／翻攝自李易Threads）



另一方面，六月昨（29日）在IG限時動態曬出與李易的對話截圖，只見她回覆李易的「全身照」限時動態，直呼「誰家老公那麼帥」，並附上眼冒愛心的表情符號，李易則回覆「你老公」、「而且會繼續努力更好」，讓六月大讚「好帥氣的話！喜翻」。她也在自己的限時動態中直呼：「帥到我又談戀愛了」。

▲六月分享與李易的對話，直呼「又談戀愛了」。（圖／翻攝自六月IG）



其實，李易過去曾坦言與六月太快結婚，「其實個性還沒磨合好」，也曾在Threads寫下「逝去的感情無須留戀」、「你很愛的人，未必適合你！很適合你的人，你未必很愛」，引發外界揣測。不過夫妻2人對此雙雙闢謠，也笑稱：「哪一天真的分開，一定會跟大家講。」