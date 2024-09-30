快訊／吳慷仁證實加入壹心娛樂　簽約陸經紀公司：我不再是一個人

記者蕭采薇／台北報導

男星吳慷仁最近被爆出與中國大陸的「壹心娛樂」簽經紀約，他在與影迷座談時，也透露與中國大陸的經紀公司一直有接觸，引起兩岸網友議論。他30日發文證實，已經與壹心娛樂簽約，「我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路。」

▲吳慷仁發文證實簽約大陸經紀公司「壹心娛樂」。（圖／記者林敬旻攝）

「壹心娛樂」2014年成立，由楊天真擔任CEO，旗下藝人包括李現、馬思純、薛凱琪、趙又廷、陳昊森等人，楊天真也是大陸娛樂圈最著名的經紀人之一，范冰冰、鹿晗都曾是她一手帶出來的藝人。

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吳慷仁簽約後，也馬上接到大製作陸劇。娛樂博主「酷哥追星日記」29日公開一段影片，直擊陸劇《執迷》的拍攝現場，孫儷頭髮留長，並綁起短馬尾，身穿黑色套裝、黑色高跟鞋，氣色絕佳，吳慷仁身穿藍色襯衫搭配黑長褲，戴著口罩，兩人對手戲受到期待。

吳慷仁全文

入行以來～16年間，前5、6年有師母照顧，這十年自己埋頭苦幹～

從默默無聞被選擇，

從四處奔波去試戲，

從被質疑不受期待，

直到難得能爭取到表演機會，難得拿到一個不錯的角色，努力表演，

再到被觀眾看到，逐漸被肯定；

我一直在過去的表演當中努力嘗試不同，讓自己脫離舒適圈，演員是我的職業，而挑戰不同的角色和劇本都是我渴望的，努力去詮釋每一個團隊交付給我的角色；

也許獲得過一些掌聲，但從不覺得那是我演員路上最後的答案，我始終相信演員是一條自我修行的道路，還有更多可能值得我去探索與嘗試，就如同我所仰望喜愛的前輩演員們，我不斷追尋著他們的影子，當中有了自己的理解與不同；我嘗試走自己的路。

自己面對這一切的過程中，日復一日，年復一年，有時繞路有時犯錯，直到有了經驗的累積，有些能力在職場內外幫助其他工作的夥伴，讓我獲得了更多的存在感，而在劇組的生活中感受到不論是誰，每個人都是團隊中的小齒輪，緊密連結，不管大小，都有存在的價值。

今天我想以很慎重的心情和你們介紹我的新朋友，壹心娛樂，接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路…

我想…

我還是那ㄧ個…跌倒了不會喊疼的小孩，爬起來後，我會繼續努力在路上…