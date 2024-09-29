記者吳睿慈／綜合報導

南韓6人男團DXMON於2024年1月出道，其中年僅16歲的JO因頂著一頭鮮艷紅髮，還將造型梳起刺蝟頭，復古又誇張的打扮很快闖出名聲，成為團內最有討論度的成員。怎料，經紀公司29日突宣佈他的退團消息，由於他自6月起便沒再參與活動，恰好當時樂壇爆出一起社長對旗下偶像施暴的案件，令網友很快就聯想到「背後恐怕不單純」。

▲DXMON最夯成員JO突退團。（圖／翻攝自DXMON IG）



年僅16歲的JO長相清秀，出道時透過新歌〈SPARK〉頂著一頭刺蝟頭造型，成為團隊裡最有記憶點的隊員，討論度直直往上升。怎料，所屬公司H music娛樂在29日無預警發出他的退團消息，「JO最近因為健康上的問題休息了一陣子，在和公司深思熟慮商討過後，決定結束DXMON的團體活動」，公司表示未來團體將以「5人體制」繼續活動，也希望大家繼續給予JO溫暖的應援。

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▲DXMON在6月11日發聲表示JO身體不舒服，暫停一切活動。（圖／翻攝自theqoo）



事實上，JO早在6月就傳出身體不適的消息，當時公司發文表示，「JO在6月11日上午感覺到身體狀態異常馬上前往醫院後，醫生建議他好好安養休息，將暫停一切活動」，他自6月起便沒再現身，沒想到3個月後，粉絲竟等來退團消息。

▲南韓樂壇6月11日也曾發生社長對旗下藝人施暴案，報導直到6月18日才曝光，時間點太剛好。（圖／翻攝自theqoo）



巧的是，南韓樂壇曾在6月18日爆出一起社長毆打旗下藝人的事件，事發日期為6月11日，報警人為偶像當事人，控訴社長在酒後拿長達90公分的鈍器（類似木棍）毆打藝人，原因為他們把宿舍弄得太髒亂，且遭到施暴的團體隊內還有未成年人，該社長後來移交檢方處置，團體並未實名曝光。

但施暴案的日期與DXMON成員JO要休息的日期相符，如今又突然退團，令網友直呼「毛骨悚然」、「該不會就是他被打」。

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