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楊繡惠遭徐乃麟罵賤「一路哭回家」！　唐從聖力挺幫加油吐心聲

記者孟育民／台北報導

女星楊繡惠26日發文指控遭徐乃麟在節目上罵賤，更回覆網友說：「終於懂唐從聖的痛。」引起外界討論，徐乃麟對此則解釋說：「這就是節目效果，那我以後都不開玩笑好了。」雙方戰火猛烈；而過去和徐乃麟有過恩怨的唐從聖也在楊繡惠貼文底下留言，「孝順又敬業的繡惠姐，身為女人辛苦了！加油。」楊繡惠則回應一個去親嘴表情符號說：「謝謝你。」

▲▼唐從聖幫楊繡惠加油。（圖／翻攝自臉書）

▲唐從聖幫楊繡惠加油。（圖／翻攝自臉書）

楊繡惠今天午間趁著吃便當的時間開直播，她認為有心事就是要宣洩，更表示當天錄影結束後，她是邊開車邊哭著回家，對於徐乃麟說怎麼不當下反應：「你老大欸，你說了算，我不是唐從聖，我沒那麼大尾，我不敢當場跟你臭欸。」

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楊繡惠進而還原當天情形，自己有一個哏沒有接好，就被徐乃麟說「妳又賤」，當下其實眼眶就含著淚水，後來又聽到對方說「以後有她，我可以不要來錄嗎？」雖然心裡很痛，但還是笑著說「不行，我不能不來」，讓錄影可以順利進行。

對於外界討論，徐乃麟也再次發聲，「「人言可畏，人云亦云， 我為什麼要道歉？當時錄影，是她（楊繡惠）先說「劍劍劍」，我才接話說「你最賤」，那是話外之音， 不要再弄我了。」

另外，《天才衝衝衝》製作單位發出聲明，表示經過確認後，當天的錄影現場，無論是主持人還是藝人，都表現得相當敬業，大家都致力於提供觀眾最歡樂、最有趣的節目內容，並強調：「沒有任何刻意辱罵的狀況。」


 

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楊繡惠, 徐乃麟, 天才衝衝衝, 唐從聖

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