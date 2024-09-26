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APRIL霸凌又翻盤！5位工作人員出面：是1個人霸凌5個人　韓網罵爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團APRIL於2022年初解散，主因是她們在2021年爆出霸凌前成員李玹珠，導致當事人罹患憂鬱症，甚至一度試圖輕生，當時公司向李玹珠指控毀損名譽等7項罪名，最終警方認為李沒有嫌疑、不起訴，還給她公道。怎料，時隔3年事件又翻盤，5位工作人員出面指控「是1個人霸凌5個人」，但韓網不買單，要求工作人員拿出證據來！

▲▼ APRIL霸凌又翻盤！5位工作人員出面：是1個人霸凌5個人　韓網罵爆。（圖／翻攝自APRIL臉書）

▲APRIL團內霸凌紛爭又起。（圖／翻攝自APRIL臉書）

APRIL團內霸凌案導致團體走向滅亡之路，成員娜恩被指為是霸凌主導者，就此消失在演藝圈，沒想到近期她出現在YouTuber郭俊彬（곽튜브）的影片裡，郭俊彬曾哭訴自己是遭受校園霸凌的受害者，沒想到卻與娜恩玩在一起，令韓網輿論直呼無法接受，當年的霸凌案再度被掀出。

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事隔3年，霸凌案爭議又起，APRIL共事過的5位工作人員26日接受韓媒採訪，公司關係者A回應：「10幾歲小孩聚在一起的團體，在這個同齡的孩子在同個班級裡也不是30名所有人跟30個都很熟，偶像團體也一樣，沒辦法大家都很合、彼此喜歡，APRIL也是誰和誰之間有合得來的，也有合不來的。」並不認為是霸凌。

▲▼ APRIL霸凌又翻盤！5位工作人員出面：是1個人霸凌5個人　韓網罵爆。（圖／翻攝自APRIL臉書）

▲APRIL工作人員出面認為是「1個人霸凌5個人」。（圖／翻攝自APRIL臉書）

其中一位妝髮師C與D表示「不是5人霸凌1人，而是1人欺負5人。」C直言：「老實說，2021年看到李玹珠弟弟發文時，我還哼了一聲，一般來說看到那種事會覺得『她真的很辛苦』，但我一路看著她過來，我沒有那種想法，從以前我就覺得『如果她適應不了團體生活那就不要當偶像，幹嘛牽連其他成員，感覺她想要所有聚光燈都在自己身上』。」

D接著說「現在跟以前都是，大家都不想去動到玹珠，還是新人時突消失，導致2次音樂錄影開天窗，約好的時間每次都遲到，甚至不出現，大家都不知道何時會又爆出什麼事還要忙著霸凌人？大家因為她很累，為了要守護團體，還要安撫她的氛圍。」一位E相關人士也批評「我沒看過玹珠作為藝人而認真」。

▲▼ APRIL霸凌又翻盤！5位工作人員出面：是1個人霸凌5個人　韓網罵爆。（圖／翻攝自APRIL臉書）

▲韓網不買單APRIL工作人員的訪談內容。（圖／翻攝自APRIL臉書）

只是5人避重就輕，沒有明講當年成員在玹珠保溫瓶裡裝清麴醬（청국장）的事件，甚至在玹珠座位旁放了爛掉的紫菜包飯等，時隔多年出面受訪不被買單，韓網痛罵「不是敗訴了嗎」、「請問一個人要怎麼霸凌五個人」、「判決書都認同保溫瓶事件了，在說什麼鬼話」。

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