峮峮為小情侶打扮！KID直接讓壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

娛樂中心／綜合報導

《星光雲！RUN新聞》主持人KID（林柏昇）與峮峮日前到日本出外景，接獲製作單位的任務，將為一組情侶或夫妻量身打造「約會服裝」。雖身處國外，不過KID與峮峮人氣依然相當高，錄影期間不時有台灣與香港的粉絲前來打招呼與合影，也順利邀請到一組來自台灣的情侶一起挑戰任務。

▲《星光雲！RUN新聞》到日本出外景。（圖／ETtoday）

一到日本就立刻享用大餐的KID與峮峮，吃飽喝足後，兩人立刻接獲要為一組情侶打扮約會服裝的任務。即使他們一度擔心找不到來自台灣的人選，但很快邀請到一組來自台灣的情侶。才得知小情侶交往約1年半，KID立刻信心滿滿地說：「我真的都搭配好了，我心中已經有個幻想。」

▲主持人KID與峮峮將一對來自台灣的情侶打扮。（圖／ETtoday）

接著KID與峮峮各別帶領男生與女生去治裝。在閒聊過程中，得知小情侶間的相處模式後，KID也決定要為男生做「特殊的打扮」，他表示：「他原本可能覺得我要幫他準備真的帥的，長褲、襯衫什麼的，但我覺得那個你以後結婚就會穿，而且那不是你。等一下一出場就給她嚇一跳！」

▲▼KID與峮峮各自為這段情侶打扮。（圖／ETtoday）

男女都做好治裝後，雙方一起到「眼鏡市場」心齋橋本店選配合適的眼鏡。最終，小情侶各自換上稍早前購入的服裝，只見，峮峮為女生打扮出性感的休閒風格，KID則為男生變裝成動漫裡的「小白」不僅搞笑表白「我做妳一輩子的舔狗」。有趣的是，小情侶最後還一起大跳「三振舞」，逗得全場大笑。

▲為情侶挑選飾品的過程中，KID自己也挑了一副眼鏡。（圖／ETtoday）

完成任務後，KID突然感性地說：「其實我真的蠻感謝《星光雲！RUN新聞》的粉絲。因為我們都覺得不太可能會完成的任務，他們都會幫我們完成。」峮峮也表示：「剛剛在活動要開始之前，其實就蠻擔心說會找不到人。」因此，兩人決定，除了為路上隨機的粉絲打扮，也當場與「眼鏡市場」商討，替收看節目的觀眾謀福利！

▲▼小情侶展現變裝成果還大跳三振舞，相當活潑。（圖／ETtoday）

「眼鏡市場」大方為《星光雲！RUN新聞》推出兩項優惠活動：

ㄧ、追蹤「眼鏡市場FB粉絲專頁」，到日本「眼鏡市場」的免稅店鋪出示畫面給店員看，即可享商品88折優惠，還可以免費獲得「眼鏡市場原創眼鏡布」一只。

二、於日本「眼鏡市場」購買鏡框後，至台灣眼鏡市場各分店購買鏡片即享有9折優惠。（需出示日本所發佈的優惠券）

▲▼KID與峮峮替觀眾謀福利。（圖／ETtoday）