拱陳晨威跳16蹲被罵爆！　樂天最美MC不忍揭真相

記者蔡琛儀／台北報導

有樂天桃猿應援團「最美MC」封號的沐妍，睽違2年推出新單曲〈Be Alright〉，創作靈感來自今年她邀請樂天桃猿外野手陳晨威跳16蹲，結果不只對方婉拒，還因此慘遭網友炎上的新聞事件有關，事後陳晨威在球場鼓勵她「肯洽哪唷」（韓語：沒關係），幫助她走出負面情緒，她將此段心路歷程詮釋成歌曲，更邀請陳晨威在MV飾演最帥科學家。

▲沐妍邀請陳晨威出演〈Be Alright〉MV。（圖／繁花娛樂提供）

沐妍在今年6月21日主持賽後MVP活動時，邀請陳晨威現場跳「16蹲」，被球迷砲轟會害球員受傷，結果8月在陳晨威剛因阿嬤過世請完喪假歸隊，她想緩和氣氛，又邀陳晨威跳「16蹲」，再被轟白目，許多負面聲音，讓她陷入自我懷疑。她表示當時雖然也收到許多鼓勵的聲音，但她還是很自責且難以釋懷，直到陳晨威鼓勵她，才讓她重視大家給予她的關心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沐妍將6月的新聞事件化為歌曲。（圖／繁花娛樂提供）

沐妍笑說7月邀陳晨威演出MV時，「晨威聽到整個歌曲的設定，一口就答應演出，但導演後來為了讓劇情更加豐富，也為晨威增加了不少劇情。」由於陳晨威是首次演出MV，因此拍攝當天非常緊張，最後在導演引導下順利完成拍攝，陳晨威一身勁裝帥氣登場，飾演大力支持沐妍並為她打造夢想車出發上路的科學家。也希望結合歌詞的含意，將滿滿的正能量傳遞給需要被鼓勵慰藉的人們。