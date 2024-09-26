ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

拱陳晨威跳16蹲被罵爆！　樂天最美MC不忍揭真相

記者蔡琛儀／台北報導

有樂天桃猿應援團「最美MC」封號的沐妍，睽違2年推出新單曲〈Be Alright〉，創作靈感來自今年她邀請樂天桃猿外野手陳晨威跳16蹲，結果不只對方婉拒，還因此慘遭網友炎上的新聞事件有關，事後陳晨威在球場鼓勵她「肯洽哪唷」（韓語：沒關係），幫助她走出負面情緒，她將此段心路歷程詮釋成歌曲，更邀請陳晨威在MV飾演最帥科學家。

▲▼沐妍、陳晨威〈Be Alright〉。（圖／繁花娛樂提供）

▲沐妍邀請陳晨威出演〈Be Alright〉MV。（圖／繁花娛樂提供）

沐妍在今年6月21日主持賽後MVP活動時，邀請陳晨威現場跳「16蹲」，被球迷砲轟會害球員受傷，結果8月在陳晨威剛因阿嬤過世請完喪假歸隊，她想緩和氣氛，又邀陳晨威跳「16蹲」，再被轟白目，許多負面聲音，讓她陷入自我懷疑。她表示當時雖然也收到許多鼓勵的聲音，但她還是很自責且難以釋懷，直到陳晨威鼓勵她，才讓她重視大家給予她的關心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼沐妍、陳晨威〈Be Alright〉。（圖／繁花娛樂提供）

▲沐妍將6月的新聞事件化為歌曲。（圖／繁花娛樂提供）

沐妍笑說7月邀陳晨威演出MV時，「晨威聽到整個歌曲的設定，一口就答應演出，但導演後來為了讓劇情更加豐富，也為晨威增加了不少劇情。」由於陳晨威是首次演出MV，因此拍攝當天非常緊張，最後在導演引導下順利完成拍攝，陳晨威一身勁裝帥氣登場，飾演大力支持沐妍並為她打造夢想車出發上路的科學家。也希望結合歌詞的含意，將滿滿的正能量傳遞給需要被鼓勵慰藉的人們。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話！被罵賤不再忍：唐從聖的痛我懂

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話！被罵賤不再忍：唐從聖的痛我懂

陳致遠「目的達到了」深夜悄刪文！網罵爆：比黃安討厭 他被釣出回應

陳致遠「目的達到了」深夜悄刪文！網罵爆：比黃安討厭 他被釣出回應

方文琳罹癌「江蕙奔醫院探病」！細心送一禮物 她拆開看傻：哈哈哈

方文琳罹癌「江蕙奔醫院探病」！細心送一禮物 她拆開看傻：哈哈哈

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話！被罵賤不再忍：唐從聖的痛我懂

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

沐妍, 陳晨威

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 柔柔認產後嚴重分離焦慮！　「和余祥銓常吵架」吐結婚1年心聲
  2. 《棒棒堂》宣布復出！粉絲敲碗《黑澀會》九妞妞合體　ㄚ頭揭可能性
  3. 《人生清理員》第6集結尾嚇壞劇迷！單親媽蔡嘉茵聽女兒1句話感動
  4. 張韶涵突PO文「聽說我們不是朋友」 合照青峰…親上火線發聲：誰說的
  5. 林思宇挑戰出道10年最大尺度！　性感床戲「背部全脫」看劇本傻眼
  6. 拱陳晨威跳16蹲被罵爆！　樂天最美MC不忍揭真相
  7. 遭邰智源退出《木曜》！坤達首露面認「沒有聯絡」　團隊加新血正面回應
  8. 唐綺陽「瘦10多KG」鏟出瓜子臉！臉型0修圖照被公開 網驚：乍看認不出
  9. 伊正娶小15歲妻「觀念差異」爆衝突！老婆離家出走...他哀求原諒：不敢忤逆
  10. 《魔法阿媽2》沒麥人杰！　王小棣千字文「26年前早知不可能再合作」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366