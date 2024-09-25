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宮崎駿喊退休「才3年就復出」　真實內幕曝光：被他罵了

記者蔡琛儀／台北報導

宮崎駿紀錄片《與夢前行 宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》，將在10月10日首度登上台灣大銀幕，這部片不僅是奧斯卡最佳動畫片《蒼鷺與少年》7年誕生幕後祕辛全紀錄，也令觀眾更深一層貼近日本動畫大師宮崎駿的日常與人生智慧，更深刻描寫宮崎駿對老戰友「阿朴」高畑勳的思念之情，加上製作人夥伴鈴木敏夫的精闢補充，盡顯吉卜力三巨頭走過半百歲月的真摯友情。

▲▼宮崎駿紀錄片《與夢前行 宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》。（圖／甲上娛樂提供）

▲宮崎駿。（圖／甲上娛樂提供）

宮崎駿2013年推出動畫片《風起》後便辦記者會宣布退休，卻在短短3年後又復出創作《蒼鷺與少年》，吉卜力工作室製作總監鈴木敏夫在片中透露：「都是因為高畑勳啦，因為他被高畑勳罵了，高畑勳對他說『電影導演沒有在退休的！』因此宮崎駿才燃起再做一部的念頭。」而《蒼鷺與少年》中曾舅公一角的原型正是高畑勳。

創作《螢火蟲之墓》的動畫導演高畑勳2018年因肺癌過世，享壽82歲，宮崎駿在吉卜力美術館為高畑勳舉行告別式，念追悼文時忍不住數度痛哭，哽咽說：「我們對工作永不滿足，我們想做更遠大宏觀、讓自己驕傲的作品，到底該創作什麼……阿朴的涵養遠遠在我之上，謝謝你，阿朴，55年前……在雨剛停的公車站跟我搭話的阿朴，我永遠不會忘記。」這段催淚畫面也完整收錄在《與夢前行 宮崎駿》中。

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▲▼宮崎駿紀錄片《與夢前行 宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》。（圖／甲上娛樂提供）

▲宮崎駿與鈴木敏夫當年出席高畑勳告別式。（圖／甲上娛樂提供）

他提到「雨後的公車站」，也令人不禁聯想起《龍貓》的經典畫面，鈴木敏夫談到宮﨑駿的追悼文直呼：「雨後的公車站那件事我一直以為是假的，因為他說他想起來那件事的時候，我正好在他面前，他默默看著遠方，說：『那是個下雨的公車站，鈴木先生，沒錯吧？』我想說那不是《龍貓》嗎？」鈴木表示宮崎駿來回穿梭在現實與幻想之間，已逐漸分不清兩者的差別，「那就是他的特色，當他連結到什麼，對他而言就是真實的，所以他能娓娓道來，他堅信那都是真的。」

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