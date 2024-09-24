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38歲威廉公開第二胎計劃「提前想好小名」！　與老婆卓君澤約會：製造水果

記者孟育民／台北報導

藝人威廉（廖亦崟）今年三十八歲，即將邁入四十不惑之前，成為繼昆凌之後的品牌代言人，談起彼此之間合作契機相當特別，因為自己之前就是上一代的愛用者，「我幾乎每天都是外景拍攝，非常需要補充體力！靠著每天補充一包，身體相當有感，尤其很有精神。」而威廉和前體育主播卓君澤在2022年結婚，去年10月兩人生下兒子百香果，正式升格為人父的威廉，他也聊起升格當爸的育兒經。

▲▼威廉父親節出門「偷塞錢給老婆」　卓君澤曝寵妻紙條。（圖／翻攝自Instagram／liaowilliam、lindsey_chocho）

▲威廉分享爸爸經。（圖／翻攝自Instagram／liaowilliam、lindsey_chocho）

透露兒子百香果的教育大部分都是老婆大人「卓老大」安排，「不管是有聲書的挑選，或是作息的安排，都是卓老大決定；而我就負責體育， 畢竟有朝一日還是希望他能步入奧運的殿堂！」提到家中誰扮演黑臉或白臉？威廉搞笑說：「我在家裡扮演的不是黑臉也不是白臉，是被卓老大打臉。」

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雖然家庭事業兩頭忙，威廉表示每個月一定會找一天跟老婆進行沒有百香果的甜蜜約會，更透露下一胎計畫：「我們預計在未來的約會日，找個好的餐廳，再看個電影，享受兩人甜蜜時光後，好好製造下一顆水果，卓老大是希望有下一胎叫檸檬啦！」笑稱自己未來可能會成為水果攤老闆。

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