歐陽靖自責「媽媽什麼事都做不好」　見4歲新醬1變化…心疼道歉了

記者陳芊秀／綜合報導

女星歐陽靖22日感性發文，提到兒子最近的變化，忍不住向孩子道歉「媽媽沒有辦法給你一個倍受呵護的環境，於是你走上了急速長大的這條路……」，文末更自責：「媽媽什麼事情都做不好。」眾多網友湧入留言打氣。

▲歐陽靖感性發文，向兒子新醬道歉：「對不起，媽媽什麼事情都做不好。」（圖／翻攝自臉書／歐陽靖）

歐陽靖最近感受到兒子新醬身心相互影響的辛苦，新醬是一個非常在意他人感受的小孩，急於成長，希望能夠照顧媽媽。她雖然希望孩子永遠像Baby時一樣單純、樂觀、白目、任性，但是孩子的靈魂選擇成長、懂事、變得敏感。

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當新醬不想看到媽媽難過的樣子，就會刻意壓抑自己的想法，裝傻、搞笑。歐陽靖心疼寫到「傻孩子，媽媽都看得出來啊！」她向兒子道歉，「對不起，媽媽沒有辦法給你一個倍受呵護的環境，於是你走上了急速長大的這條路，我都知道，因為媽媽的童年也是這樣過來的，但你比媽媽堅強多了」，但她希望兒子明白，媽媽永遠會做孩子的後盾，希望兒子再多享受一下下當孩子的感覺。

此外，歐陽靖提到，近期她與新醬的身體狀況都不太好，雙方各自承受著不同的壓力。原本安排了沖繩旅遊，結果是病著回台灣。最後，她表達了對自己的不滿與努力：「媽媽會加油，不加油也不行。對不起，媽媽什麼事情都做不好。」

▲歐陽靖全文。（圖／翻攝自臉書／歐陽靖）

網友輪番為歐陽靖打氣「妳在孩子心裡就是最好的媽媽，加油」、「別太自責自己了，這都是我們的一部分」、「媽媽已經很棒了」、「文字都是愛」。