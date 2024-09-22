榨乳系美女YTR爆紅！他揭「1共同疑點」：同個集團在操控　手法曝光

記者田暐瑋／綜合報導

YouTube今年出現大量的日本頻道，以女性無碼露出胸部，使用吸乳器擠奶吸引網友觀看、訂閱，遊走在教育與情色之間，近期因「違反社群準則」遭下架。知名YouTuber叉雞質疑這些頻道的幕後黑手其實另有目的，「而且手法還越來越高明。」更懷疑這些美女YTR的真面目可能只是歐巴桑。

▲YTR叉雞質疑榨乳系網紅是有人刻意操作。（圖／翻攝自YouTube／叉雞）



YouTuber叉雞近日探討榨乳影片現象，一些因此爆紅的頻道在短短時間內迅速累積大量訂閱與高觀看數，這些影片留言多為正面讚美，稱很有教育意義，然而，這背後似乎隱藏著要把觀眾「引導至付費外網」的目的，利用打扮清涼的美女作為誘餌，來吸引驚人流量，「幾乎可以肯定這些影片背後都是同一個集團在操控，而且手法還越來越高明。」

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▲YTR叉雞質疑榨乳系網紅是有人刻意操作。（圖／翻攝自YouTube／叉雞）



此外，叉雞在分析中提到，這些育兒系網紅與之前流行的「散步系網紅」有所不同，後者多戴口罩遮臉，而榨乳系美女多以真面目示人，不過仔細觀察後可發現，榨乳系美女的表情及輪廓僵硬不自然，推測可能使用了AI變臉技術或是套上重度濾鏡，「美少女的背後說不定只是個歐巴桑而已啦。」

▲YTR叉雞質疑榨乳系網紅是有人刻意操作。（圖／翻攝自YouTube／叉雞）