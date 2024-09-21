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KID大吼羅蘭因這件事　瑞瑪席丹秀巨物震驚石垣

記者葉文正／台北報導

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目《上船了各位！》，在歷經近兩個月的訓練，藝人們挑戰從花蓮划行獨木舟到石垣島，而最後一趟划行也沒有要讓藝人輕鬆，海面狀況不穩定，也讓眾人陷入擔憂。瑞瑪席丹則在膝傷重傷之餘，還秀出好身材，讓眾人大飽眼福。

▲瑞瑪席丹(左)雨鍾瑶身材形成對比。（圖／三立提供）

▲瑞瑪席丹(左)雨鍾瑶身材形成對比。（圖／三立提供）

《上船了各位！》每集推出後不僅帶動MyVideo節目館觀看時數較前播出前同期成長近2成，每周新集數上架當天也都衝上MyVideo 節目館排行榜冠軍，更獲得連續53天盤踞節目排行榜TOP3的佳績；而在Hami影劇館+播放也幾乎每周拿下節目類第一名。

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▲瑞瑪席丹(左)雨鍾瑶身材形成對比。（圖／三立提供）

▲大夥開心吃燒肉。（圖／三立提供）

節目的好口碑，也促使藝人們將於週六最終回時相聚一起看，將在19:30於《上船了各位！》臉書映前直播分享拍攝趣事，節目每週六晚上8點在三立都會台首播，華視主頻為每週六晚間8點二播。另外，節目正片播畢後隔週，也將推出幕後拍攝全記錄《幹最大的事！上船了》，許多節目未曝光的漏網鏡頭，隊員辛苦的自主訓練，都可以在該集一次看到。

▲瑞瑪席丹(左)雨鍾瑶身材形成對比。（圖／三立提供）

▲胡宇威(左)與蔡昌憲吃石垣牛。（圖／三立提供）

《上船了各位！》最後一趟划行，讓七位藝人們難得享受真正大海的寧靜，鏡面海也讓大家大飽眼福，只不過這趟行程，天氣酷熱也讓藝人身體出狀況，鍾瑶一度體溫到38.4，還罵自己身體不耐熱好沒用，當下就立刻補葡萄糖電解質，深怕自己拖累大家。

除了藝人們的身體狀況，划行也非常仰賴氣候狀況。第一天接近晚上，風浪越來越大，船長評估無法夜划，瑞瑪席丹不想放棄任何夜划的可能性，也特地去找船長討論，船長甚至嚴肅下了重話：「老實說，這個責任我不想擔，沒有勉強不勉強，只有行或不行，我這邊堅決不同意。」

被嚴正地拒絕夜划下，也讓瑞馬留下些許遺憾。而第二天，是否可以夜划也讓教練及船長傷透腦筋。好在，傍晚的氣候在評估下可以實行夜划，由蔡昌憲及百八教練擔任第一棒，也是這趟航程首度挑戰連續划三個小時的人，風浪持續加大，母船上的隊友們面露擔憂，接力換船更是一大考驗，讓接棒的KID及雷艾美繃緊神經，也划得非常吃力，KID吐露在船上搖晃程度：「我真的不誇張，陣風讓浪瞬間有三米浪，是真的蠻大的，我們可以直接看到母船船艙裡面。」

在三天經歷各種天氣情形，鍾瑶說這是老天爺賞賜的遊戲，要經歷不同關卡：「極度有趣，但內心的惡魔也是有跑出來，想說到底還要多久？」好在身旁還有隊友們一起加油打氣，每個人在母船上大聲呼喊，也增添不少士氣。抵達終點時，大家接二連三非常興奮地跳進海裡，而原先期待可以在海面上遇見海豚，沒想到最後碰見的居然是鯊魚，嚇得他們趕緊回到母船上。而登島靠岸後，藝人的家人、粉絲的意外出現，更是讓他們情緒大漲，應援隊長羅蘭也現身合體。而這一趟難得來到石垣島，終於有機會好好大吃一頓，羅蘭隨即帶隊前往石垣島最有名的石垣牛餐廳大快朵頤，坐下後KID馬上發揮搞笑本色喊說：「給我兩頭牛！」

《上船了各位！》每位藝人在訓練的過程中，都有寫一封信給自己。經過近兩個月的練習與拍攝，最後看到自己寫的信都忍不住落淚，因為他們真的完成了人生的挑戰。身為隊長之一的胡宇威也分享「這三天大家產生很多感情，每個人的樣貌都開始呈現，彼此就像是彼此的救生衣。」可以順利完成這次的節目，製作人也特別感性地說：「我們不是一起上船而已，我們本來就都在船上。」

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KID, 鍾瑶, 蔡昌憲, 瑞瑪席丹, 郭泓志, 雷艾美, 羅蘭

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