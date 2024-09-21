與羅時豐拆夥！姪子頻道再出發「封面標題藏玄機」網抓：腳踩牛

記者劉宛欣／綜合報導

金曲歌王羅時豐與侄子張敏慎於8月底拆夥，YT頻道影片全數下架，關於拆夥的內幕引發各種猜測，頻道現改名「不務正YA.侄子出租中」，由張敏慎單獨經營。日前，張敏慎上傳了新影片，影片中的一些細節似乎透露出他與羅時豐之間仍未完全和解。

▲羅時豐與侄子張敏慎傳出不歡而散。（資料照／記者李毓康攝）

首先，最引人注目的是，最新標題為「十二聲笑！鼠虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬」的影片，標題的12生肖中唯獨少了「牛」，而且封面圖中，還能看到一支穿夾腳拖的腳，疑似要踩到圖中牛上，讓不少網友聯想到羅時豐的外號「大牛」，似乎暗示著兩人之間的微妙關係。觀眾也留言「圖片拖鞋踩了一頭牛」、「十二生肖少了一個....這太明顯啦。不過我喜歡」。

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▲新影片封面圖與標題藏玄機。（圖／翻攝自YT）

影片開頭處，張敏慎幽默地回應外界的關心，表示：「還好啊，還可以呼吸，能登上新聞幾天的頭版，人生成就解鎖了。」他隨後搭車一路南下，一一拜訪了許多合作過的店家、廠商，許多人見到他都紛紛送上支持與鼓勵，令他非常感動。

影片最後，張敏慎特別回家與母親分享近況，母親鼓勵他說道：「我們自己做好，不用管別人說什麼，想到你一個人在外奮鬥，身為父母真的很心疼。」張敏慎聽後強打精神，表示將會透過節目繼續前進，並對曾經合作過的夥伴們表達感謝。他最後也提到頻道即將重新出發「侄子出租中，歡迎來承租。」暗示未來的影片將帶來更多新內容。