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艾怡良坦承愛肌肉男　談原少演出「有點太過份」

記者葉文正／台北報導

《原少A2》繼活力四射的唱跳考驗之後，各團選手們即將迎來以歌聲為主要考核目標的賽制，各團皆派出擁有最強Vocal的選手應戰，本場賽制邀請到了金曲天后艾怡良擔任流星導師，甫登場艾怡良就害羞點菜：「喜歡有肌肉的。」讓台下選手們紛紛秀出肌肉想替自己的星球加分，緩解了比賽的緊張感。

▲艾怡良喜歡肌肉男。（圖／TVBS提供）

▲艾怡良喜歡肌肉男。（圖／TVBS提供）

不同的星球以風格迥異的歌曲應戰，第一組登場的天狼星就受到艾怡良的好評，點名選手：「大概從今天開始就會一直記得他」，大讚選手「有點過分的太會唱！」除此之外，風行者讓本季擔任暖心學長陪伴選手的VERA許孟維在表演結束後說：「我剛剛忘記呼吸」，表示非常沉浸在選手們用歌聲打造的氛圍。

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▲艾怡良喜歡肌肉男。（圖／TVBS提供）

▲歐弟(右起)、艾怡良、坤達與建志。（圖／TVBS提供）

導師們也是一致好評，表現好到玖壹壹健志直接說：「我覺得沒什麼好說的」，表示沒有缺點可講，歐弟也盛讚選手們的聲音融洽不衝突，表現出既溫暖又脆弱的情緒，艾怡良更表示，聽到中間就快哭了，全身起雞皮疙瘩，還許願「再唱一次給我聽可以嗎，拜託」選手應要求再唱一次之後，艾怡良還忍不住說：「這個年紀能做到這個程度，好讓人生氣，羨慕到生氣。」超高評價讓風行者的選手們相當激動。

鑽石星球的表演則是讓歐弟直接聽到哭出來，歐弟表示，上一場導師合作賽表現失利，自己一直對鑽石星球心懷愧疚，擔心影響選手們接下來的表現，但他們卻拿出了如此完美的表現，真的非常感動，一邊拭淚一邊說：「沒有看過這麼認真的年輕人」。

在第二季講評向來嚴格的坤達也補充說，在聽監聽耳機中選手們的歌聲「就像CD一樣」，是他心目中表現最好的一組。擔任導師向來勤做筆記的艾怡良，也罕見的直接將筆丟在一邊，專心欣賞他們的演出，表示選手們實在太迷人，更直接認證「乾脆直接出道」。

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