「LOL電競女神」被嗆：除了賣身材想不起其他特點！奎丁首回應：現實殘酷

記者潘慧中／綜合報導

知名YouTuber奎丁由於就讀輔大時期擅長打英雄聯盟，一度被封為「LOL電競女神」。如今投入拍片的她，本來就樂於挑戰不同題材，怎料20日被網友嗆「除了賣弄身材，就想不起其他特點了」，讓她隨即無奈回應了。

▲奎丁回應嗆聲網友。（圖／翻攝自Threads／zamy_ding）



奎丁在Threads回應時，首先懷疑該網友是否認錯人，「想問大家看我拍的影片裡面，哪裡讓你們有這種感覺了？」她解釋當初拍攝影片的中心思想，從來就不是賣弄身材，「而是能夠盡情發揮自己的創意，把想法實踐在影片裡。」

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▲奎丁拍攝主題多元。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）



雖然有時候會拍辣照，但奎丁解釋出國拍照的時候，偶爾就是會想穿得比較辣、拍個漂亮的照片紀念，「除此之外，我沒有什麼印象我有『專門』在經營賣弄身材這個形象欸。」

▲奎丁坦言有時候出國就是會想穿得比較辣拍美照。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）



最後，奎丁還在留言區大方表示，「現實是殘酷的！歡迎大家批評指教幫助我更加了解自己，謝謝」，態度相當謙虛。

奎丁Threads全文：

你是不是認錯人了啊？

想問大家看我拍的影片裡面

哪裡讓你們有這種感覺了？

我當初做YTR拍影片的中心思想

從來都不是「賣弄身材」

而是能夠盡情發揮自己的創意，把想法實踐在影片裡

照片的部分雖然比較辣 但我有話要說

身為女生出國拍照

偶爾會想穿比較辣、比較漂亮 拍個美照紀念一下

除此之外 我沒有什麼印象我有「專門」在經營賣弄身材這個形象欸

現實是殘酷的！歡迎大家批評指教

幫助我更加了解自己 謝謝