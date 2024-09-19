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小薰「帶孩子認屍」殘忍曝心理創傷　莫子儀橫跨半世紀一人扛兩角

記者蕭采薇／台北報導

集結影帝、影后等級卡司陣容，金獎導演鍾孟宏新作《餘燼》讓影迷期待爆棚，前導預告才釋出就突破千次分享、數十萬觀看，「孟宏宇宙」版圖再擴張。曾獲台北電影獎最佳新演員及金鐘獎迷你劇集最佳女配角的小薰（黃瀞怡）成為片中極少數的女性角色之一。

▲電影《餘燼》中小薰（左）帶著兒子認屍，莫子儀一人分飾父子兩角。（圖／本地風光提供）

▲電影《餘燼》中小薰（左）帶著兒子認屍。（圖／本地風光提供）

小薰首次和鍾孟宏導演合作，她表示既期待又緊張，演完當下更透露心情直呼「好爽！」扛下壓力極大的母親角色，小薰憑著少數幾頁劇本把角色功課內化，「我從故事情節與台詞去往下探索，這位母親碰到了什麼事情、她面臨到什麼問題，在那個年代她背負了什麼樣的重擔。」

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電影中那場認屍的戲，讓小薰一到片場就相當震撼，她透露：「現場還原了當時那個年代，你必須在一個密閉空間認屍，而我不只要認丈夫的屍體，甚至還帶著小孩，這是一件多殘忍、卻又不得不做的事情。如果換作是我本人，我真的做不到，這會造成多大的心理創傷。」

▲電影《餘燼》中小薰（左）帶著兒子認屍，莫子儀一人分飾父子兩角。（圖／本地風光提供）

▲電影《餘燼》莫子儀一人分飾父子兩角。（圖／本地風光提供）

《餘燼》的時間線拉扯近50多年，莫子儀一人分飾兩角，不僅是那位小男孩長大後的角色莫子凡，更同時是男孩的爸爸、小薰的丈夫莫聲遠。兩個角色經歷的故事背景橫跨了半個世紀，為此莫子儀在兩位父子間的角色情感連結下足功夫。

▲電影《餘燼》中小薰（左）帶著兒子認屍，莫子儀一人分飾父子兩角。（圖／本地風光提供）

▲電影《餘燼》故事所在的時空被小男孩的記憶所包圍。（圖／本地風光提供）

莫子儀說：「過去的事情對莫子凡來說，不是放下了，而是沒辦法，只能被迫『放著』。莫聲遠過世時，莫子凡才六歲，被媽媽帶著去認屍。那是一個什麼都不能說不能問的年代，連父親為何會死，怎麼死的都不知道。也許連痛、恨、傷心、難過都不知道，唯一能感受到的，可能只有恐懼。」

▲電影《餘燼》中小薰（左）帶著兒子認屍，莫子儀一人分飾父子兩角。（圖／本地風光提供）

▲莫子儀一人分飾父子兩角，兩個角色經歷的故事背景橫跨半個世紀。（圖／本地風光提供）

電影《餘燼》以鍾孟宏導演獨特的個人風格翻開歷史的舊帳，表面靜好的歲月，背後有多少遺忘與秘密？故事描述發生在市場裡的一起凶殺案劃破了寧靜，接二連三的刑事案件背後有著不為人知的關聯，《餘燼》將在11月15日上映。

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餘燼, 鍾孟宏, 黃瀞怡, 莫子儀

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