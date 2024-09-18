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炎亞綸錄《飢餓遊戲》反賠30萬！　王仁甫點破關鍵：老闆真的不好當

記者孟育民／台北報導

中視綜藝節目《飢餓遊戲》新一集播出延續上週「製作人生日快樂」主題，五位主持人與來賓炎亞綸、何妤玟、短今、Una、Eason繼續挑戰關卡，闖關成功者，可選擇自己或其他人的大頭牌放進抽獎箱，最後從中抽出五張大頭牌共享獎金。當聽完遊戲規則，炎亞綸立刻拍許孟哲肩膀並幽默暗示：「孟哲！我是老闆喔！」一旁的蔡黃汝也趁機補充：「孟哲哥，我是師姐。」頓時讓許孟哲陷入人情考驗。

▲▼炎亞綸上《飢餓遊戲》利誘要帶許孟哲去看極光。（圖／中視提供）

▲炎亞綸錄製《飢餓遊戲》。（圖／中視提供）

節目中輪到蔡黃汝放大頭牌時，炎亞綸祭出福利：「投下去妳要去哪裡?巴黎嗎？」眾人幫忙解讀用一張大頭牌換巴黎旅行實在超划算，蔡黃汝當場公然亮票放進「老闆」炎亞綸的牌子。輪到許孟哲時，何妤玟也嘗試拉票，「我可以帶你去峇里島」，卻被許孟哲拒絕：「太熱了，我不想去。」這時炎亞綸再度霸氣加碼，表示要帶許孟哲去看「極光」，許孟哲聽到後興奮地說：「一張破保麗龍板換30萬的機票，我當然投！」

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▲▼炎亞綸上《飢餓遊戲》利誘要帶許孟哲去看極光。（圖／中視提供）

▲炎亞綸利誘要帶許孟哲去看極光。（圖／中視提供）

雖然，炎亞綸以「員工旅遊」利誘，換到不少大頭牌，但孫協志卻點出盲點：「上個通告也沒拿多少錢，就算拿獎金也才2千、4千的，結果要付巴黎來回機票，我們會不會在10月份看到新聞說炎亞綸公司收了。」王仁甫也做出結論：「老闆真的不好當。」

▲▼炎亞綸上《飢餓遊戲》利誘要帶許孟哲去看極光。（圖／中視提供）

▲▼炎亞綸上《飢餓遊戲》利誘要帶許孟哲去看極光。（圖／中視提供）

▲▼炎亞綸上《飢餓遊戲》利誘要帶許孟哲去看極光。（圖／中視提供）

進行到「終極密碼挑戰賽」時，何妤玟跟Eason同一隊，要寫下密碼時，兩人都無法達成共識，一直換號碼，最後何妤玟還搬出：「我認識王仁甫和孫協志各30年，加起來就是60年。」沒想到Eason竟被說服。何妤玟玩到最後為了爭取大頭牌，竟以一張3,000元跟其他人達成交易，但不論最後是否抽到獎金，都要倒貼，Eason都忍不住虧她：「錄完這集，妳還負債呢。」這時才想通的何妤玟便哭訴：「這根本就是詐騙！」

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炎亞綸, 飢餓遊戲, 蔡黃汝, 王仁甫

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